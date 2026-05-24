Яка країна стала лідером у Європі за зростанням доходів населення: до чого тут українці

Польща вже другий рік поспіль очолила рейтинг європейських країн за темпами зростання реальних доходів домогосподарств. За підсумками 2025 року саме поляки продемонстрували найвище зростання купівельної спроможності серед країн, які досліджувала Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Про це повідомляє Euronews із посиланням на дані OECD.

Як змінився показник зростанням доходів населення?

Згідно з дослідженням, у 2025 році реальний дохід домогосподарств на душу населення у Польщі зріс на 4,1%. Це найвищий показник серед 16 країн, які аналізувалися ОЕСР. Далі місця розподілилися так:

друге місце посіли Нідерланди зі зростанням на 2,3%,

а третє – Португалія, де доходи населення збільшилися на 2%.

Водночас у двох країнах – Австрії та Фінляндії – зафіксували падіння реальних доходів населення.

Що саме вимірювали аналітики?

Мовиться не просто про номінальне зростання зарплат, а про реальний дохід домогосподарств на душу населення – тобто показник, який враховує:

інфляцію;

податки;

соціальні виплати;

фактичну купівельну спроможність людей.

Саме цей індикатор вважається одним із найточніших для оцінки того, чи справді люди стали жити заможніше. Аналітики наголошують: високий ВВП або зростання зарплат не завжди означають, що населення реально стало багатшим.

Натомість реальний дохід домогосподарств краще показує, скільки грошей люди можуть витратити або відкласти після всіх обов'язкових витрат.

До чого тут українці?

Українці суттєво вплинули на зростання польської економіки – а отже й на доходи населення. Але важливо розуміти: це не єдина причина економічного зростання Польщі, а один із важливих факторів.

За даними UNHCR та дослідження Deloitte для ООН, українські біженці у 2024 році забезпечили близько 2,7% ВВП Польщі. У звіті наголошується, що українці:

швидко інтегрувалися на ринок праці;

збільшили споживання товарів і послуг;

відкривали бізнеси;

сплачували податки та соціальні внески;

допомогли компенсувати дефіцит працівників у Польщі.

Особливо важливо, що дослідження не виявило негативного впливу українців на зарплати поляків або безробіття. Навпаки – у звіті зазначається, що присутність українських працівників допомогла підвищити продуктивність польських компаній та економіки загалом.