Відпочинок стане дорожчим: Польща готує неприємний сюрприз для туристів

У Польщі готують масштабні зміни у сфері туризму, які можуть вплинути на вартість відпочинку для мільйонів туристів, зокрема й українців. До Сейму вже подали новий законопроєкт, який передбачає запровадження спеціального туристичного збору замість нинішнього місцевого податку.

Як пише Prawo.pl, нові правила мають змінити систему фінансування туристичної інфраструктури та дати більше можливостей польським курортам і туристичним містам отримувати додаткові кошти від відвідувачів.

Чому Польща хоче змінити систему зборів?

Чинний місцевий податок у Польщі вже багато років викликає суперечки серед муніципалітетів та представників туристичного бізнесу. Формально цей збір мав допомагати розвитку туризму, однак фактично ним користуються менш ніж 300 муніципалітетів із майже 2500 по всій країні.

Основна причина – жорсткі екологічні вимоги. Щоб мати право стягувати місцевий податок, гміна повинна відповідати визначеним стандартам якості повітря. Через це навіть популярні туристичні регіони, особливо гірські курорти, часто не можуть офіційно запровадити збір для туристів.

Саме тому польська влада вирішила створити нову систему, яка не залежатиме від суворих кліматичних критеріїв.

Як працюватиме новий туристичний збір?

Згідно з новим законопроєктом, туристичний збір стягуватиметься з людей, які залишаються на ночівлю у готелях, апартаментах, пансіонатах або інших місцях розміщення. Оплата нараховуватиметься:

за кожен день перебування;

окремо від вартості проживання;

у розмірі, який визначатиме місцева влада.

Як пише InPoland, водночас закон встановлює максимальну межу збору – приблизно 11 злотих за ніч, що становить близько 35% мінімальної погодинної ставки у Польщі.

За відпочинок у Польщі доведеться платити спеціальний туристичний збір / Фото Pexels

Хто не платитиме новий збір?

Передбачено й винятки. Від сплати туристичного збору планують звільнити:

дітей до 16 років;

осіб, які перебувають у лікарнях;

туристів, які вже сплачують курортний або місцевий збір.

Автори законопроєкту наголошують, що новий платіж не буде "класичним податком". Ідея полягає в тому, щоб турист не просто платив додаткові гроші, а отримував певні переваги під час відпочинку. Серед можливих бонусів:

знижки на вхід до музеїв;

дешевші квитки на культурні заходи;

доступ до спортивної інфраструктури;

пільги на місцеві туристичні атракції.

Таким чином польська влада хоче одночасно підтримати місцевий бізнес і зробити туристичні міста більш привабливими для гостей.

Куди підуть гроші туристів?

Законопроєкт також чітко визначає, як розподілятимуться доходи від нового збору. Планується, що:

80% коштів отримуватимуть муніципалітети;

18% надходитиме до Польської туристичної організації;

2% отримають органи, відповідальні за адміністрування збору.

Гроші планують витрачати на розвиток туристичної інфраструктури, благоустрій міст, культурні події, екологічні проєкти та промоцію Польщі як туристичного напрямку. Поки що законопроєкт перебуває на етапі розгляду в польському парламенті.

Точна дата запровадження нового туристичного збору ще не оголошена. Втім, якщо документ ухвалять, нові правила можуть почати діяти вже найближчими роками, а деякі туристичні регіони Польщі отримають можливість стягувати додаткові кошти з відпочивальників уперше за багато років.

Для українців, які традиційно активно подорожують до Польщі, це означатиме невелике подорожчання відпочинку, особливо у популярних туристичних містах та на курортах.