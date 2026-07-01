В популярній країні забороняють продаж вологих серветок: ось в чому причина
У Великій Британії ухвалили рішення відмовитися від одноразових вологих серветок, що містять пластик у складі. Заборона стосуватиметься не тільки магазинів, але й онлайн-продажів.
Проблема з серветками зовсім не нова – більшість звичних усім вологих серветок містять пластикові волокна, і саме вони роблять тканину міцною. Водночас це призводить до того, що задовго після використання серветки все ще існуватимуть, адже розкладаються вони роками, пише Mindmegette.
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Чому Британія забороняє вологі серветки?
Серветки, які звичні усім європейцям, насправді можуть наробити чимало лиха – вони не просто довго розкладаються, але й можуть забивати каналізацію, потрапляти у річки й моря, якщо утилізовувати їх неправильно. Окрім того, виробництво серветок супроводжується серйозними викидами парникових газів.
Заборона стане чинною у Британії поступово. Уельс прощатиметься з вологими серветками першим – це станеться вже 18 грудня 2026 року. Після цього закон вступить в силу у Північній Ірландії та Англії в травні 2027 року. Останньою приєднається Шотландія у серпні 2027.
Під заборону у Британії потраплять:
- засоби для зняття макіяжу;
- дитячі серветки;
- вологий туалетний папір;
- антибактеріальні серветки для рук;
- продукція для особистої гігієни;
- побутові серветки для прибирання.
Втім, це не значить, що всі ці засоби раптом зникнуть з полиць магазинів у Великій Британії. Усі серветки, що не містять пластику у складі, залишатимуться на полицях, а також багаторазові вироби. Зробили виняток і для медичних виробів: за певних умов їх зможуть розповсюджувати лікарні та аптеки.