Ці сувеніри ніколи не варто купувати у поїздці: зупинять на митниці та випишуть штраф

Для багатьох людей покупка сувенірів на згадку про подорож є дуже важливою частиною поїздки. Та іноді невдало обрана річ може призвести до серйозних неприємностей та штрафів на митниці.

Більшість сувенірів, покупка яких може призвести до втрати не лише самого сувеніру, але й солідної суми грошей, пов'язані з дикою природою – тож перед тим, як купувати їх на відпочинку, слід пересвідчитися, що це легально. 24 Канал розповідає, які речі краще оминати.

Які сувеніри не варто везти з Європи?

В той час як одні люди шукають у закордонних подорожах магніти, інші йдуть у Європі на шопінг за брендовими речами. Але в Іспанії це може призвести до штрафу, якщо ви оберете неправильного продавця.

Штраф за купівлю незаконних сувенірів

Пальма, найбільше і неймовірно популярне місто Майорки, торік запровадила штраф розміром 750 євро, що буде накладатися на туристів, що купуватимуть товари у нелегальних вуличних продавців.

Тож перед тим, як прибрати відроблені сонцезахисні окуляри чи сумку, краще подумати двічі. Раніше іспанська поліція карала лише продавців нелегальних товарів – але тепер тиск чинитимуть і на покупців, пише Mirror.

Але підроблені сонцезахисні окуляри – це не єдиний сувенір, за який доведеться поплатитися: в популярній Греції штрафи накладають у випадку, якщо ви заберете з пляжу мушлю чи навіть просто жменю піску.

Штраф за збір мушель та піску

Якщо поліція зловить вас на зборі піску з пляжу, це може обернутися штрафом до 1000 євро – адже Греція активно намагається захистити те, що лишилося від незайманих пляжів країни.

Однією з причин, чому закон довелося ввести – це стрімке зростання кількості туристів: лише 2024 року у країні зафіксували понад 40 мільйонів прибуттів.



Мушлі збирати у Греції заборонено / Фото Pexels

За які сувеніри можуть зупинити на митниці?

Чимало речей, які туристи можуть придбати у туристичних ятках, насправді легко можуть виявитися незаконними. Тож для того, аби не опинитися у незручній ситуації в аеропорту, краще одразу дізнатися, що купувати не варто, пише National Geogparhic.

Морські коники

У світі існує понад 40 видів морських коників, і чимало з них перебувають під загрозою зникнення. Втім, за оцінками, щороку виловлюють та висушують на сонці близько 150 мільйонів морських коників.

Пізніше їх або використовують у традиційній медицині, або ж продають як сувеніри. Але далеко не в усі країни можна їх ввозити.

Інструменти з палісандра

Понад 350 видів палісандра, що часто використовують для виготовлення музичних інструментів, охороняються законом. І незаконна торгівля цією деревиною в Азії та Африці загрожує існуванню виду. Станом на минулий рік, міжнародні подорожі палісандра потребують дозволів.

Підвіски у формі колібрі

В багатьох країнах підвіски з мертвих колібрі рекламують як надприродні талісмани, що допомагають "завоювати чоловіка та зберегти його вірність". Втім, купівля, продаж чи володіння цими птахами без належних документів є злочином.

Сувеніри з морських черепах

Майже всі види морських черепах перебувають під загрозою зникнення, і торгівля їхніми яйцями, м'ясом чи панцирами є незаконною.

Різьблені вироби зі слонової кістки

Такі сувеніри дуже легко знайти на деяких ринках – але насправді торгівля ними суворо обмежена в усьому світі. І сам лише факт, що продавець відкрито щось продає, зовсім не означає, що він це робить легально. Якщо у вас не буде відповідних дозволів, на міжнародному кордоні такий сувенір просто конфіскують.

Старожитності та культурні артефакти

У більшості країн світу діють закони, що захищають їхні культурні цінності – зокрема й твори мистецтва, археологічні матеріали та старожитності. І навіть якщо ви придбали їх у країні походження, законне право власності на ці артефакти може опинитися під питанням на кордоні.



Старожитності вивозити з країни походження не можна / Фото Pexels

Особливо легко натрапити на предмети, що виглядають ніби стародавні експонати, у Єгипті – але краще втриматися від такої покупки.

Трав'яні добавки і традиційні ліки

Серйозні проблеми на митниці можуть виникнути й з трав'яними сумішами, натуральними добавками чи традиційними ліками: деякі з них можуть містити інгредієнти, що заборонені або обмежені в Україні.