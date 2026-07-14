Більшість сувенірів, покупка яких може призвести до втрати не лише самого сувеніру, але й солідної суми грошей, пов'язані з дикою природою – тож перед тим, як купувати їх на відпочинку, слід пересвідчитися, що це легально. 24 Канал розповідає, які речі краще оминати.

Які сувеніри не варто везти з Європи?

В той час як одні люди шукають у закордонних подорожах магніти, інші йдуть у Європі на шопінг за брендовими речами. Але в Іспанії це може призвести до штрафу, якщо ви оберете неправильного продавця.

Штраф за купівлю незаконних сувенірів

Пальма, найбільше і неймовірно популярне місто Майорки, торік запровадила штраф розміром 750 євро, що буде накладатися на туристів, що купуватимуть товари у нелегальних вуличних продавців.

Тож перед тим, як прибрати відроблені сонцезахисні окуляри чи сумку, краще подумати двічі. Раніше іспанська поліція карала лише продавців нелегальних товарів – але тепер тиск чинитимуть і на покупців, пише Mirror.

Але підроблені сонцезахисні окуляри – це не єдиний сувенір, за який доведеться поплатитися: в популярній Греції штрафи накладають у випадку, якщо ви заберете з пляжу мушлю чи навіть просто жменю піску.

Штраф за збір мушель та піску

Якщо поліція зловить вас на зборі піску з пляжу, це може обернутися штрафом до 1000 євро – адже Греція активно намагається захистити те, що лишилося від незайманих пляжів країни.

Однією з причин, чому закон довелося ввести – це стрімке зростання кількості туристів: лише 2024 року у країні зафіксували понад 40 мільйонів прибуттів.



Мушлі збирати у Греції заборонено / Фото Pexels

За які сувеніри можуть зупинити на митниці?

Чимало речей, які туристи можуть придбати у туристичних ятках, насправді легко можуть виявитися незаконними. Тож для того, аби не опинитися у незручній ситуації в аеропорту, краще одразу дізнатися, що купувати не варто, пише National Geogparhic.

Морські коники

У світі існує понад 40 видів морських коників, і чимало з них перебувають під загрозою зникнення. Втім, за оцінками, щороку виловлюють та висушують на сонці близько 150 мільйонів морських коників.

Пізніше їх або використовують у традиційній медицині, або ж продають як сувеніри. Але далеко не в усі країни можна їх ввозити.

Інструменти з палісандра

Понад 350 видів палісандра, що часто використовують для виготовлення музичних інструментів, охороняються законом. І незаконна торгівля цією деревиною в Азії та Африці загрожує існуванню виду. Станом на минулий рік, міжнародні подорожі палісандра потребують дозволів.

Підвіски у формі колібрі

В багатьох країнах підвіски з мертвих колібрі рекламують як надприродні талісмани, що допомагають "завоювати чоловіка та зберегти його вірність". Втім, купівля, продаж чи володіння цими птахами без належних документів є злочином.

Сувеніри з морських черепах

Майже всі види морських черепах перебувають під загрозою зникнення, і торгівля їхніми яйцями, м'ясом чи панцирами є незаконною.

Різьблені вироби зі слонової кістки

Такі сувеніри дуже легко знайти на деяких ринках – але насправді торгівля ними суворо обмежена в усьому світі. І сам лише факт, що продавець відкрито щось продає, зовсім не означає, що він це робить легально. Якщо у вас не буде відповідних дозволів, на міжнародному кордоні такий сувенір просто конфіскують.

Старожитності та культурні артефакти

У більшості країн світу діють закони, що захищають їхні культурні цінності – зокрема й твори мистецтва, археологічні матеріали та старожитності. І навіть якщо ви придбали їх у країні походження, законне право власності на ці артефакти може опинитися під питанням на кордоні.



Старожитності вивозити з країни походження не можна / Фото Pexels

Особливо легко натрапити на предмети, що виглядають ніби стародавні експонати, у Єгипті – але краще втриматися від такої покупки.

Трав'яні добавки і традиційні ліки

Серйозні проблеми на митниці можуть виникнути й з трав'яними сумішами, натуральними добавками чи традиційними ліками: деякі з них можуть містити інгредієнти, що заборонені або обмежені в Україні.