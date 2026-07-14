Большинство сувениров, покупка которых может привести к потере не только самого сувенира, но и солидной суммы денег, связаны с дикой природой – поэтому перед тем, как покупать их на отдыхе, следует убедиться, что это законно. 24 Канал рассказывает, какие вещи лучше обходить стороной.

Какие сувениры не стоит везти из Европы?

В то время как одни люди ищут в зарубежных путешествиях магнитики, другие отправляются в Европу за брендовыми вещами. Но в Испании это может привести к штрафу, если вы выберете неподходящего продавца.

Штраф за покупку незаконных сувениров

Пальма, самый большой и невероятно популярный город Майорки, в прошлом году ввела штраф в размере 750 евро, который будет налагаться на туристов, покупающих товары у нелегальных уличных продавцов.

Поэтому прежде чем приобрести поддельные солнцезащитные очки или сумку, лучше дважды подумать. Раньше испанская полиция наказывала только продавцов нелегальных товаров, но теперь давление будут оказывать и на покупателей, пишет Mirror.

Однако поддельные солнцезащитные очки – это не единственный сувенир, за который придется заплатить: в популярной Греции штрафы налагают в том случае, если вы взяли с пляжа ракушку или даже просто горсть песка.

Штраф за сбор ракушек и песка

Если полиция поймает вас на сборе песка с пляжа, это может обернуться штрафом до 1000 евро – ведь Греция активно пытается защитить то, что осталось от нетронутых пляжей страны.

Одной из причин, почему пришлось ввести этот закон, является стремительный рост числа туристов: только в 2024 году в стране зафиксировали более 40 миллионов прибытий.



Собирать ракушки в Греции запрещено / Фото Pexels

За какие сувениры могут задержать на таможне?

Многие вещи, которые туристы могут приобрести в туристических лавках, на самом деле легко могут оказаться незаконными. Поэтому, чтобы не оказаться в неловкой ситуации в аэропорту, лучше сразу узнать, что покупать не стоит, пишет National Geographic.

Морские коньки

В мире существует более 40 видов морских коньков, и многие из них находятся под угрозой исчезновения. Впрочем, по оценкам, ежегодно вылавливают и сушат на солнце около 150 миллионов морских коньков.

Позже их либо используют в народной медицине, либо продают в качестве сувениров. Но далеко не во все страны их можно ввозить.

Инструменты из палисандра

Более 350 видов палисандра, которые часто используют для изготовления музыкальных инструментов, охраняются законом. А незаконная торговля этой древесиной в Азии и Африке угрожает существованию вида. По состоянию на прошлый год для международных перевозок палисандра требуются разрешения.

Подвески в форме колибри

Во многих странах подвески из мертвых колибри рекламируются как сверхъестественные талисманы, помогающие "завоевать мужчину и сохранить его верность". Впрочем, покупка, продажа или хранение этих птиц без надлежащих документов является преступлением.

Сувениры из морских черепах

Почти все виды морских черепах находятся под угрозой исчезновения, и торговля их яйцами, мясом или панцирями является незаконной.

Резные изделия из слоновой кости

Такие сувениры очень легко найти на некоторых рынках – но на самом деле торговля ими строго ограничена во всем мире. И сам по себе факт, что продавец открыто что-то продает, вовсе не означает, что он делает это легально. Если у вас не будет соответствующих разрешений, на международной границе такой сувенир просто конфискуют.

Древности и культурные артефакты

В большинстве стран мира действуют законы, защищающие их культурные ценности – в частности, произведения искусства, археологические материалы и древности. И даже если вы приобрели их в стране происхождения, законное право собственности на эти артефакты может оказаться под вопросом на границе.



Древности вывозить из страны происхождения нельзя / Фото Pexels

Особенно легко наткнуться на предметы, выглядящие как древние экспонаты, в Египте – но лучше воздержаться от такой покупки.

Травяные добавки и традиционные лекарства

Серьезные проблемы на таможне могут возникнуть и с травяными смесями, натуральными добавками или традиционными лекарствами: некоторые из них могут содержать ингредиенты, запрещенные или ограниченные в Украине.