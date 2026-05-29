Категорично заборонено: українка розповіла, що не можна робити в Італії

Українка, що живе в Італії вже багато років, помітила, що про країну існує чимало міфів, які повторюють туристи, і про які часто пишуть в соцмережах. Та далеко не всі з них – це правда.

Багатьом, певно, доводилося чути про те, що в Італії не можна замовляти капучино після обіду, або ж просити розігріти пасту. А якщо попросити піцу розрізати, італійці можуть подивитися косо. Втім, українка Ксенія розповіла, що з таким жодного разу в Італії не стикалася, повідомляє ksenia_vashchenko.

Що не можна робити в Італії?

Українка поділилася, що їй доводилося бачити й читати чимало дурниць від різних "спеціалістів з Італії" про те, що можна і не можна робити в країні – та більшість з цих фактів є цілковитою вигадкою.

Вона радить не звертати увагу на ці "правила", але все ж попереджає про одну річ, яку робити справді не варто – хамити.

Не хаміть людям. Бо вони, італійці, вони не люблять хамства. Вони дуже гостинні, вони будуть до вас дуже по-хорошому. Вони люблять, коли ви до них приїжджаєте, їсте в їхніх ресторанах, платите гроші,

– поділилася жінка.

Українка переконана, що в італійських закладах, якщо говорити з кухарями та офіціантами ввічливо, вони практично завжди йдуть на зустріч. Вона також зауважила, що замовляти в Італії можна усе – і капучино після обіду в тому числі, адже італійцям "все одно, що ви замовляєте".

Італійці, за словами блогерка, не п'ють капучино після обіду, бо вважають, що це не дуже добре для травлення – проте вони знають, що іноземці п'ють цей напій практично в будь-яку пору дня.

Ніхто ніяк на вас не подивиться, не переживайте. Головне, щоб ви заплатили гроші за те, що ви замовили, і все,

– додала українка.

Також блогерка розвіяла і міф про чайові: багато путівників по Італії вказують, що залишати їх не потрібно. Втім, жінка бачила, що самі італійці постійно це роблять.