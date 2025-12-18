"Найкрасивіший острів у світі" руйнують напівзбудовані готелі: ось де він розташований

Мешканці неймовірного острова, який був визнаний "найкрасивішим у світі", занепокоєні тим, що нові забудови руйнують природний ландшафт та краєвиди.

Греція – це дуже популярна країна, де чимало людей мріють провести свої відпустки. Втім, чимало місцевих непокояться через побудову готелів, які призводять до "руйнування" острову Мілос, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому готелі не подобаються місцевим у Мілосі?

Місцеві мешканці Мілоса, острова, який 2021 року був визнаний "найкрасивішим у світі", переконані, що він зазнає чималої шкоди через нові забудови, що шкодять неймовірному ландшафту. Мілос – це далеко не найпопулярніший грецький острів.

Інший курорт неподалік, Санторіні, щороку приймає 3,4 мільйона туристів, і іноді навіть до 17 000 щодня. Тим часом 2023 року Мілос відвідали менше половини цієї кількості. І вже зовсім скоро у Греції почнуть діяти нові правила щодо забудови – і місцеві мешканці побоюються, що через них будівництво не буде закінчене, а сам остів зіпсують недобудовані готелі.

Мілос – це далеко не єдине місце, природній красі якого загрожує будівництво. Група GeoTenerife вже не один рік бореться за зупинення забудови чарівного іспанського острова.

Багато з цих людей залишаються тут, щоб блокувати діяльність. Ми тиснемо на уряд, щоб захистити цю територію, – поділилася директорка групи.

Що відомо про нові обмеження на будівництво у Греції?

Греція готується до масштабного перегляду правил щодо планування – і в багатьох районах та на цілих островах будівельні обмеження суттєво посилять. З'явиться набагато більше місць, де заборонено будівництво, а також розширяться терміни заморожування будівництва на таких островах, як Міконос та Санторіні, пише Greek Reporter.

Аж до розробки Спеціального міського плану уряд призупинив видачу дозволів на будівництво на цих островах.

