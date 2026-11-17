В Угорщині заявили, що залізничне сполучення з Україною зупинять на вівторок та середу – і відбувається це через російські атаки на Закарпаття.

Про рішення Угорщини призупинити залізничне сполучення на 2 дні у соцмережах повідомив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр.

Чому Угорщина призупинила залізничне сполучення з Україною?

Мадяр заявив, що під час російських атак на Україну дрон РФ впав за 300 метрів від вокзалу Мукачева. Повітряна тривога в регіоні тривала майже три години, а в області зафіксували три безпілотники типу Shahed.

Один з безпілотників влучив на території Мукачівської громади. За словами Мадяра, під час цього випадку угорський екіпаж потяга, що прибув з Угорщини, евакуювали. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило.

І саме у зв'язку з інцидентом угорський уряд ухвалив рішення призупинити залізничне сполучення з Україною 17 – 18 листопада.

Тим часом голова МЗС Угорщини Аніта Орбан після ранкової російської атаки на Закарпаття висловила солідарність з угорською громадою та усім українським народом, що вже майже п'ять років щодня зіштовхується з жахами війни.

Важливо У травні цього року вперше викликала російського посла через атаку на Закарпаття.