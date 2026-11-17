О решении Венгрии приостановить железнодорожное сообщение на 2 дня в социальных сетях сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

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Почему Венгрия приостановила железнодорожное сообщение с Украиной?

Мадьяр заявил, что во время российских атак на Украину дрон РФ упал за 300 метров от вокзала Мукачево. Воздушная тревога в регионе длилась почти три часа, а в области зафиксировали три беспилотника типа Shahed.

Один из беспилотников влучил на территории Мукачевской общины. По словам Мадяра, во время этого инцидента венгерский экипаж поезда, прибывшего из Венгрии, был эвакуирован. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

И именно в связи с этим инцидентом венгерское правительство приняло решение приостановить железнодорожное сообщение с Украиной 17–18 ноября.

Между тем глава МИД Венгрии Анита Орбан после утренней российской атаки на Закарпатье выразила солидарность с венгерской общиной и всем украинским народом, который уже почти пять лет ежедневно сталкивается с ужасами войны.

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Важно: В мае этого года она впервые вызвала российского посла в связи с атакой на Закарпатье.