Угорщина призупиняє потяги до України / Pexels
В Угорщині заявили, що залізничне сполучення з Україною зупинять на вівторок та середу – і відбувається це через російські атаки на Закарпаття.
Про рішення Угорщини призупинити залізничне сполучення на 2 дні у соцмережах повідомив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр.
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Чому Угорщина призупинила залізничне сполучення з Україною?
Мадяр заявив, що під час російських атак на Україну дрон РФ впав за 300 метрів від вокзалу Мукачева. Повітряна тривога в регіоні тривала майже три години, а в області зафіксували три безпілотники типу Shahed.
Один з безпілотників влучив на території Мукачівської громади. За словами Мадяра, під час цього випадку угорський екіпаж потяга, що прибув з Угорщини, евакуювали. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило.
І саме у зв'язку з інцидентом угорський уряд ухвалив рішення призупинити залізничне сполучення з Україною 17 – 18 листопада.
Тим часом голова МЗС Угорщини Аніта Орбан після ранкової російської атаки на Закарпаття висловила солідарність з угорською громадою та усім українським народом, що вже майже п'ять років щодня зіштовхується з жахами війни.
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Важливо У травні цього року вперше викликала російського посла через атаку на Закарпаття.
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