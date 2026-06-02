Найдовший у світі залізничний тунель з'єднає дві країни: він у Європі

Першу головну галерею між двома країнами вже пробито, і це означає, що проєкт найдовшого залізничного тунелю вже наближається до вирішального моменту.

Масштабний європейський проєкт передбачає побудову залізничного тунелю, що буде тягнутися аж на 64 кілометри – а це найдовша відстань для подібного шляху у світі, пише CNN.

Які країни з'єднає новий залізничний тунель?

Роботи над залізничним шляхом між Австрією та Італією тривають вже 19 років – але зараз проєкт вже вступає у фінальну стадію розкопок. Вже пробито першу головну галерею на кордоні між двома країнами.

Коли тунель буде завершено, він має стати рішенням для зниження інтенсивності руху важкого транспорту: зменшиться кількість шуму та забруднення в альпійських долинах.

Очікується, що тунель Бреннер з'єднає Австрію та Італію, перетинаючи Альпи прямо під кордоном двох держав. Вже за кілька тижнів шахтарі з обох країн зустрінуться під горою – і це стане дуже символічним моментом для проєкту, на який вже витратили майже два десятиліття та понад 10 мільярдів євро.

Та навіть попри наближення робіт до завершення, експерти все ще не переконані, що тунель матиме саме той вплив, який йому поки що приписують. Адже попередні подібні проєкти в Альпах, як-от швейцарський Готтард, провалилися у спробі перенаправити перевезення вантажів з автівок на залізницю.

Тунель Готтард показав, що частка залізничного транспорту в регіоні зросла – а ось автомобільна активність не впала.

Коли запрацює тунель Бреннер?

Очікується, що гігантський тунель Бреннер запустять лише 2032 року, а доти перед обома країнами ще залишається чимало роботи: вкласти рейки, змонтувати контактну мережу та системи залізничної безпеки тощо. Втім, вже зараз існує ймовірність, що початок роботи залізниці доведеться перенести на кілька років.

Що цікаво, Альпи тунель перетинатиме без великих ухилів – і саме тому його називають базовим. Потягам не доведеться підійматися по старому й досить крутому маршруту, а це означає, що вони рухатимуться дуже швидко: пасажирські потяги їхатимуть зі швидкістю близько 200 кілометрів на годину замість звичних 60 – 80.

Виграють і вантажні поїзди: вони будуть швидшими, але, що найважливіше, їм потрібний буде тільки один локомотив, здатний тягнути більше вагонів і важчі вантажі. Відповідно, вдасться знизити ціну перевезень, зате підвищити надійність.

Хто оплачує будівництво?

Наразі вартість усього тунелю оцінюють у 10,5 мільярдів євро, і з них 2,3 мільярда виділяє ЄС, адже залізниця має загальноєвропейське значення.

Зараз у всьому Євросоюзі намагаються підвищити частку залізничних вантажоперевезень – зараз вона становить лише 27%. Лише цей тунель може підняти її до 50% вже до 2040 року.

До слова, раніше ми вже розповідали, в яких країнах Європи залізничне сполучення працює найгірше: потяги запізнюються, або ж не ходять взагалі. Що цікаво, Італія також потрапила у цей антирейтинг.