Не США: в якій країні можна найбільше заробити

Часто українці їдуть за кордон виключно для того, щоб заробити та назбирати кошти. Проте до вибору країни потрібно підходити розумно, адже високий рівень зарплат – не завжди головний фактор хорошого доходу.

Важливо дивитися реальні доходи після витрат і шанси реально влаштуватися на роботу. Про це пише 24 Канал.

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Де найвищі зарплати

У Швейцарії найвищі зарплати, але витрати на життя також дуже високі.

Середня зарплата в цій країні – 6 500 – 7 500 євро на місяць. Витрати на житло становлять приблизно 3 500 – 4 500 євро.

Залишається 2 500 – 3 000 євро. Це великі кошти, проте роботу знайти буде вкрай складно. У цій країні дуже обмежені квоти, високі вимоги й найчастіше потрібна кваліфікація.

У яку країну найкраще їхати на заробітки

Найкраще поєднання у всіх факторів – це Німеччина. Середня зарплата там становить приблизно 3 500 – 4 500 євро на місяць, а витрати на житло – 1 200 – 1 800 євро на місяць. Таким чином на місяць залишається ще приблизно 2 000 євро.

Можливість працевлаштування в цій країні дуже висока, а особливо для фахівців, медиків, будівельників, водіїв та доглядальників.

Звичайно, найкраще знати німецьку мову, але також є багато англомовних вакансій. Крім того, для українців існують спеціальні програми для працевлаштування.