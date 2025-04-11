Не США: в якій країні можна найбільше заробити
- Швейцарія має високі зарплати, але й високі витрати на життя. Також туди важко влаштуватися.
- Німеччина пропонує меншу зарплату, але нижчі витрати та високі шанси на працевлаштування.
Часто українці їдуть за кордон виключно для того, щоб заробити та назбирати кошти. Проте до вибору країни потрібно підходити розумно, адже високий рівень зарплат – не завжди головний фактор хорошого доходу.
Важливо дивитися реальні доходи після витрат і шанси реально влаштуватися на роботу. Про це пише 24 Канал.
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Де найвищі зарплати
У Швейцарії найвищі зарплати, але витрати на життя також дуже високі.
Середня зарплата в цій країні – 6 500 – 7 500 євро на місяць. Витрати на житло становлять приблизно 3 500 – 4 500 євро.
Залишається 2 500 – 3 000 євро. Це великі кошти, проте роботу знайти буде вкрай складно. У цій країні дуже обмежені квоти, високі вимоги й найчастіше потрібна кваліфікація.
У яку країну найкраще їхати на заробітки
Найкраще поєднання у всіх факторів – це Німеччина. Середня зарплата там становить приблизно 3 500 – 4 500 євро на місяць, а витрати на житло – 1 200 – 1 800 євро на місяць. Таким чином на місяць залишається ще приблизно 2 000 євро.
Можливість працевлаштування в цій країні дуже висока, а особливо для фахівців, медиків, будівельників, водіїв та доглядальників.
Звичайно, найкраще знати німецьку мову, але також є багато англомовних вакансій. Крім того, для українців існують спеціальні програми для працевлаштування.