Чоловіки за кордоном зможуть забрати свої паспорти вже з наступного тижня: є важлива умова

Багато чоловіків, які перебувають за межами України й подавали там на виготовлення нового закордонного паспорта, вже майже рік не можуть очікують свої документи. Міністр внутрішніх справ повідомив, що уряд нарешті урегулював це питання.

Громадяни України чоловічої статі у віці 18 – 60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП "Документ", скоро зможуть забрати свої закордонні паспорти. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на повідомлення голови МВС Ігоря Клименка.

Дивіться також Понад 10 тисяч українців "розвернули" на кордоні Німеччини: що сталося

Коли можна буде забрати паспорт

За словами Клименка, чоловіки, які чекають на свої закордонні паспорти, зможуть забрати їх вже з наступного тижня.

Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця прибуття надсилатимуть у порядку черговості подачі документів,

– написав міністр.

Затримку міністр пояснив тим, що "потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України".

Паспорти видаватимуть не всім

Ігор Клименко нагадав, що нині обов'язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18 – 60 років, які перебувають за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.

Тобто якщо чоловік не продемонструє військово-обліковий документ, то йому не видадуть паспорт.