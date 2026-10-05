Лишилося 2 тижні: що буде після завершення тимчасового захисту для українців у США

Приблизно 101 тисяча українців у США очікують на рішення щодо того, що з ними буде, коли термін тимчасового захисту завершиться. Наразі термін його дії спливає менш ніж за місяць – вже 19 жовтня.

За даними сенаторів, приблизно 101 тисяча українських громадян очікують на рішення щодо свого майбутнього у США. Двопартійна група з 31 сенатора вже закликає адміністрацію Трампа продовжити дію тимчасового захисту ще на 18 місяців, а також дозволити отримати цей статус людям, що прибудуть до США після його поновлення, пише "Радіо Свобода".

Що буде після завершення тимчасового захисту для українців у США?

Марія Глитень, українка з тимчасовим захистом у США, поділилася, що, на жаль, досі немає чітких роз'яснень щодо того, як діяти у випадку, якщо термін TPS все ж завершиться 19 жовтня. У країні вона живе з вересня 2022 року.

Статус тимчасового захисту – це гуманітарна програма США, що дозволяє громадянам кількох визначених країн перебувати та працювати у країні протягом обмеженого періоду. Розрахована програма на випадок, якщо повернення на батьківщину є небезпечним через збройний конфлікт, стихійне лихо чи інші надзвичайні обставини.

Зараз Марія заходить у свій обліковий запис в імміграційній системі США по кілька разів на тиждень у пошуках оновлень, що допоможуть їй визначити можливість подальшого життя у країні.

Якщо ви запитаєте мене, що я робитиму 19 жовтня, я не знаю. Ніхто не знає, що робити. Я перевіряю свій обліковий запис, щоб побачити, чи з’явилися якісь оновлення. Схоже, зараз все залежить від адміністрації,

– розповіла вона.

Під час свого перебування у США Марія долучилася до адвокації інтересів України, а також працювала волонтеркою-стажеркою в офісі конгресмена-республіканця на Капітолійському пагорбі. Через цю діяльність друзі та інші українці часто звертаються до неї із запитаннями щодо статусу тимчасового захисту. Втім, чітких роз'яснень дівчина не має.

І ця невизначеність, за її словами, стосується не лише імміграційних документів. Багатьох біженців турбують питання пошуку житла, працевлаштування, медичного страхування та практичні аспекти можливого виїзду з країни. Деякі знайомі Марії вже вирішили виїхати зі США, адже не хочуть ризикувати та чекати на рішення.

Сім'ї з дітьми, за її словами, переважно вирушили до європейських країн. А ось частина тих, що перебували у США самі, повернулися до України.

Це не так просто, як зібрати наплічник і поїхати. А є люди, які не можуть повернутися, тому що їхні домівки зруйновані,

– зауважила українка.

За даними, наведеними двопартійною групою з 31 сенатора, приблизно 101 тисяча українців з тимчасовим захистом щороку роблять внесок в економіку США на суму приблизно 2,6 мільярда доларів. Вони також сплачують приблизно 716 мільйонів доларів податків.

Але досі адміністрація президента Дональда Трампа не повідомляла публічно, яке саме рішення ухвалить та коли це може статися.