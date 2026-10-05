По данным сенаторов, около 101 тысячи граждан Украины ожидают решения о своей судьбе в США. Двухпартийная группа из 31 сенатора уже призывает администрацию Трампа продлить действие временной защиты еще на 18 месяцев, а также разрешить получить этот статус людям, которые прибудут в США после его возобновления, пишет "Радио Свобода".

Что будет после окончания срока действия временной защиты для украинцев в США?

Мария Глитень, украинка с временной защитой в США, рассказала, что, к сожалению, до сих пор нет четких разъяснений относительно того, как действовать в случае, если срок TPS все же истечет 19 октября. В стране она живет с сентября 2022 года.

Статус временной защиты – это гуманитарная программа США, которая позволяет гражданам нескольких определенных стран пребывать и работать в стране в течение ограниченного периода. Программа рассчитана на случай, если возвращение на родину сопряжено с опасностью из-за вооруженного конфликта, стихийного бедствия или других чрезвычайных обстоятельств.

Сейчас Мария заходит в свою учетную запись в иммиграционной системе США по несколько раз в неделю в поисках обновлений, которые помогут ей определить возможность дальнейшей жизни в стране.

Если вы спросите меня, что я буду делать 19 октября, я не знаю. Никто не знает, что делать. Я проверяю свою учетную запись, чтобы посмотреть, появились ли какие-то обновления. Похоже, сейчас все зависит от администрации,

– рассказала она.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Во время своего пребывания в США Мария присоединилась к защите интересов Украины, а также работала волонтером-стажером в офисе конгрессмена-республиканца на Капитолийском холме. Из-за этой деятельности друзья и другие украинцы часто обращаются к ней с вопросами о статусе временной защиты. Впрочем, четких разъяснений у девушки нет.

И эта неопределенность, по ее словам, касается не только иммиграционных документов. Многих беженцев беспокоят вопросы поиска жилья, трудоустройства, медицинского страхования и практические аспекты возможного выезда из страны. Некоторые знакомые Марии уже решили уехать из США, ведь не хотят рисковать и ждать решения.

Семьи с детьми, по ее словам, в основном отправились в европейские страны. А вот часть тех, кто находился в США один, вернулась в Украину.

Это не так просто, как собрать рюкзак и уехать. А есть люди, которые не могут вернуться, потому что их дома разрушены,

– отметила украинка.

По данным, приведенным двухпартийной группой из 31 сенатора, примерно 101 тысяча украинцев с временной защитой ежегодно вносят вклад в экономику США на сумму около 2,6 миллиарда долларов. Они также платят примерно 716 миллионов долларов налогов.

Однако до сих пор администрация президента Дональда Трампа не сообщала публично, какое именно решение будет принято и когда это может произойти.