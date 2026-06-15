Ось скільки платять за збір полуниці в Польщі у 2026 році: несподівана сума

Чимало українців щороку їздять у Польщу на сезонну роботу – і найчастіше це саме збір полуниці. Та очікуваний дохід може залежати від кількох факторів.

У червні сезон збору полуниці саме у розпалі – та перед тим, як вирушати на заробітки за кордон, для працівників з України дуже важливо дізнатися, яким буде рівень заробітку. Скільки ж платять за збирання урожаю, розповідає Kobieta w sadzie.

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Скільки платять за збір полуниці в Польщі у 2026 році?

Польські фермери зазначають, що заробіток не повсюди однаковий – він залежить від кількох факторів, і передусім від способу оплати. Деякі пропонують оплату погодинну, інші – за кількість зібраних кошиків, або ж за вагою врожаю. Окрім того, на остаточну отриману суму можуть впливати й умови проживання та транспорт.



У Польщі шукають працівників на збір полуниці / Фото Pexels

Частина господарств, де ставлять рахунок за кожен зібраний кошик, пропонує приблизно 30 – 35 гривень за 2-кілограмову тару.

Ми платимо 3,00 злотих (близько 30 грн) за кошик людям, які живуть на фермі, і 3,50 злотих (близько 35 грн) тим, хто приїжджає на роботу,

– поділився фермер.

А ось якщо оплата погодинна, тоді оплата відрізняється:

приблизно 220 гривень за годину для працівників з проживанням;

за годину для працівників з проживанням; 250 гривень/годину для тих, хто добирається самостійно.

Досвідчені збирачі за гарних умов можуть заробляти приблизно 2500 – 3000 гривень на день. Втім, дохід залежить від темпу роботи, урожайності й погоди. А сезон лише набирає обертів, тож попит на збирачів полуниці залишається досить високим.

У найближчі тижні він може зрости навіть сильніше, адже урожай активно дозріває.