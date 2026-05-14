Пуста тарілка за 11 євро: в ресторанах Австрії з'явилося нове правило

Під час подорожі відвідування місцевих ресторанів – це невіддільна частина досвіду. Але в неймовірно популярній серед туристів Австрії доведеться доплатити за те, аби поділитися з другом чи другою половинкою своєю стравою.

Дуже багато людей, аби спробувати якомога більше різних страв, діляться ними, або ж одразу замовляють одну порцію на кількох людей, якщо вона велика. Але в Австрії заощадити таким чином не вийде, пише Kreiszeitung.

Цікаво Відпочинок стане дорожчим: Польща готує неприємний сюрприз для туристів

Чому в Австрії проситимуть гроші за пусту тарілку?

Туристи в Австрії вже зіштовхнулися з одним неприємним сюрпризом – все більша кількість ресторанів в країні просять додаткову плату, коли гості вимагають принести додаткову тарілку, аби поділитися їжею.

Приблизно 2 роки тому елітний ресторан на озері Вертерзее потрапив у скандал, коли власник почав брати по 8 євро за порожню тарілку. Але піцерія у Гріскірхені навіть підвищила цей збір – і вимагає аж 11 євро за спільну страву.

Цю піцерію нещодавно відвідав один з клієнтів разом з дружиною та двома дітьми – і через те, що діти малі, родина збиралася замовити для них одну піцу на двох. Втім, у меню чітко вказувалося – ділити страву не можна, за це потрібно заплатити додатково: 11 євро, вартість найдешевшої піци в меню.



Піцерія в Австрії вимагає гроші за порожню тарілку / Фото Pexels

Родина обрала замовити другу піцу, але чоловік назвав дії ресторану "надмірними та обурливими".

А ось ресторатор з Зальцбурга Ернст Рюрінгер навпаки заявив, що практика постійного ділення піци – це "просто погана звичка, що вийшла з-під контролю".

За словами моєї тітки, так само справи йдуть і в одному відомому ресторані в Лінц-Урфарі. Там відбувався день народження. Двоє дітей моєї кузини хотіли розділити шніцель, бо цілий був би завеликим для кожного з них. Чи могли вони отримати ще одну тарілку? Так, але це коштуватиме x євро, я не знаю точну суму,

– написав один користувач у Reddit.

Де ще змушують доплачувати за поділ страви?

Австрія – це не єдина країна, де відбувалися схожі історії, пише The Guardian. Зокрема, нещодавно в соцмережах стала вірусною історія туриста, з якого в італійському кафе Bar Pace взяли додаткові 2 євро за привілей розрізати його сендвіч навпіл.

Вся справа, знову ж таки, в тому, що сендвіч поділили на двох людей.

Нам довелося використовувати дві тарілки замість однієї, і час на їх миття подвоївся. А ще дві підставки для посуду,

– заявила власниця кафе Крістіна Б'яккі.

Що ще варто знати туристам у Європі?

Українським туристам скоро доведеться не лише платити додатково за ділення страви в ресторанах Європи, але й за сам в'їзд до ЄС, адже вже наступного року може запрацювати нова система EITAS.

Згідно з нею, усім громадянам країн, що мають безвіз, потрібно буде оформити цифровий дозвіл на три роки, що дозволятиме перетинати кордон. Він діятиме 3 роки, і за нього потрібно буде заплатити 20 євро.