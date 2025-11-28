Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Українка розкрила несподівані мінуси життя в "найкомфортнішому місті Європи"
28 листопада, 15:43
Українка розкрила несподівані мінуси життя в "найкомфортнішому місті Європи"

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка, яка живе у Відні три роки, зазначила, що багато закладів приймають лише готівку, а обслуговування часто не відповідає очікуванням.
  • Вона також відзначила, що в Австрії багато людей не прагнуть змін і прогресивних технологій, надаючи перевагу звичному способу життя.

Українка розповіла, що живе у популярній європейській столиці вже три роки – втім, до багатьох речей не може звикнути й досі.

Відень часто називають "найкомфортнішим для життя містом Європи" – але українка переконана, що там вистачає недоліків, повідомляє 24 Канал з посиланням на sophie_lit1

Цікаво Якщо на заробітки, то тільки туди: 5 країн світу з найвищими зарплатами

Які є недоліки у житті у Відні?

Українка поділилася, що життя у Відні не було її вибором, і опинилася там вона випадково. Але за три роки вона помітила кілька недоліків, які можуть зіпсувати враження від австрійської столиці. 

Готівка

В дуже багатьох місцях в Австрії обслуговують лише готівкою, або ж дозволяють розрахуватися картою лише за умови замовлення на якусь конкретну суму. 

Найбільш неприємні ситуації, коли не попереджають заздалегідь. І ти, вже поївши в закладі, дізнаєшся про це і мусиш якось розв'язати це питання,
 – поскаржилася українка. 

Обслуговування

Другий недолік Відня тісно пов'язаний з першим – українка переконана, що обслуговування навіть у недешевих закладах столиці не дуже хороше. 

Українка поділилася мінусами життя у Відні: дивіться відео

Офіціанти непривітні, меню "не першої свіжості" – як і вбиральні. Та найгірше, на думку українки, те, що і їжа іноді може бути зовсім несмачною. І це зовсім не впливає на популярність закладу серед місцевих.

"Країна пенсіонерів"

Українка помітила, що в Австрії багато людей не люблять змін, їм подобається, аби все залишалося так, як колись. І тому потрібно приготуватися до того, що у Відні ніхто не хоче "потужної диджиталізації" чи прогресивних підходів. 

Переважно люди обирають жити так, як звикли. Їх не цікавлять особливі зміни і покращення, бо їм і так нормально,
 – поділилася блогерка. 

