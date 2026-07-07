Довше, ніж українці: до скількох років діти у Німеччині живуть з батьками

Практично кожен третій мешканець Німеччини, якому виповнюється 25 років, досі живе з батьками. Але сини затримуються з татом чи мамою довше, ніж доньки.

У Німеччині молодь зовсім не поспішає виїздити з батьківського дому одразу ж після досягнення повноліття. Кожен третій німець у 25 років й далі проживає з батьками, пише DW.

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Чому німці часто живуть з батьками?

Тенденція дорослих дітей і далі жити з батьками лише посилюється – у 2022 році так проживали 28% 25-річних, а у 2025 таких стало вже 30%. При цьому найчастіше залишаються у батьківському домі саме сини – у Німеччині 36% чоловіків віком 25 років живуть з батьками. А ось серед доньок показник нижчий – всього 23%.

Втім, така ситуація не унікальна для Європи: практично по всьому континенту сини шукають власне житло пізніше. Винятком є лише Мальта: там дочки залишаються з батьками довше.

І навіть після 30 років гендерний розрив зберігається – 13% чоловіків й далі живуть з батьками порівняно з всього 7% жінок. Лише до 40 років більшість вже створюють власну родину чи виїжджають від батьків. Але 5% чоловіків і 2% жінок продовжують жити з батьками.

Дані показують, що основною причиною цьому є не тільки фінансова залежність – практично 80% з тих 24-25-річних, що живуть з батьками, мають роботу. І практично усі – на повній ставці.

Яка ситуація в інших країнах Європи?

Якщо порівнювати Німеччину з іншими країнами ЄС, молодь залишає батьківський дім ще досить рано. Загалом ж середній вік по Європейському Союзу, коли діти починають жити окремо від батьків – це 26,3 року.

Найраніше їдуть від батьків жителі Фінляндії – там цей вік складає 21,3 року. Після цього йдуть Данія та Естонія.

А ось особливо пізно від батьків їдуть мешканці країн Південної та Східної Європи. У Хорватії, Словаччині, Іспанії та Греції середній вік, у якому молодь шукає власне житло, перевищує 30 років.