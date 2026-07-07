В Германии молодежь совсем не спешит уезжать из родительского дома сразу же после достижения совершеннолетия. Каждый третий немец в 25 лет продолжает жить с родителями, пишет DW.

Интересно : названы самые комфортные города мира: на каком месте оказался Киев

Почему немцы часто живут с родителями?

Тенденция к тому, что взрослые дети продолжают жить с родителями, только усиливается – в 2022 году так проживали 28% 25-летних, а в 2025 году таких стало уже 30%. При этом чаще всего в родительском доме остаются именно сыновья – в Германии 36% мужчин в возрасте 25 лет живут с родителями. А вот среди дочерей этот показатель ниже – всего 23%.

Впрочем, такая ситуация не уникальна для Европы: практически по всему континенту сыновья ищут собственное жилье позже. Исключением является лишь Мальта: там дочери остаются с родителями дольше.

И даже после 30 лет гендерный разрыв сохраняется – 13% мужчин по-прежнему живут с родителями по сравнению с всего 7% женщин. Лишь к 40 годам большинство уже создают собственную семью или уезжают от родителей. Но 5% мужчин и 2% женщин продолжают жить с родителями.

Данные показывают, что основной причиной этого является не только финансовая зависимость – практически 80% из тех 24–25-летних, кто живет с родителями, имеют работу. И практически все – на полной ставке.

Какова ситуация в других странах Европы?

Если сравнивать Германию с другими странами ЕС, то молодежь покидает родительский дом еще довольно рано. В целом же средний возраст в Европейском Союзе, когда дети начинают жить отдельно от родителей, составляет 26,3 года.

Раньше всех уезжают от родителей жители Финляндии – там этот возраст составляет 21,3 года. За ними следуют Дания и Эстония.

А вот особенно поздно уходят от родителей жители стран Южной и Восточной Европы. В Хорватии, Словакии, Испании и Греции средний возраст, в котором молодежь ищет собственное жилье, превышает 30 лет.