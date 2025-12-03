"Усіх бісить у Франції": українка розповіла про несподіваний нюанс життя в країні

Українка Ірина живе у Франції, і вона поділилася, що є в цій країні одна річ, яка майже усіх дратує, а ось їй подобається.

Чимало українців переїжджають за кордон, і вибір країни – це одне з найважливіших завдань. У Франції зараз проживає чимало українців, та не всі люди знають, з чим доведеться зіштовхнутися після переїзду, повідомляє 24 Канал з посиланням на fransis.iren.

Цікаво "Від цього дуже потерпають самі португальці": українка розкрила найбільший мінус країни

Що дратує людей у Франції?

Українка переконана, що одна річ, яка постійно дратує людей у Франції – це бюрократія. Втім, їй самій вона несподівано подобається – і на це є незвична причина.

Багато хто скаржиться, що у Франції дуже довго чекати будь-які документи, що до лікаря не потрапиш… Я також не люблю довго чекати, але давайте подивимося на це з іншого боку,

– розповіла українка.

Вона переконана, що Франція – це дуже соціальна країна, що завжди захищає своїх громадян. І навіть якщо там є корупція, то люди від неї не страждають. Серед плюсів українка назвала те, що у Франції спершу завжди вилікують, а потім надішлють рахунок, а гроші у французькому банку завжди будуть у безпеці, адже усі платежі перевіряються.

Потрібно зробити терміновий грошовий переказ з однієї європейської країни до іншої? Не кожен сервіс здатний забезпечити миттєве зарахування коштів. Але з TransferGo гроші надходять майже миттєво, хоч би куди ви їх надсилали — навіть якщо це переказ коштів в Польщу або будь-яку іншу країну Європи.

Українка розповіла про нюанси життя у Франції: дивіться відео

І будь-хто у Франції може отримати безплатну їжу, засоби гігієни та ночівлю. Окрім того, орендарі захищені від виселення з квартири навіть у випадку втрати роботи. А в людей, що працюють, права завжди будуть захищені.

І, як на мене, це дійсно плюс. А довге очікування та купа паперів – це просто ціна, яку люди платять за безпеку,

– додала українка.

Що ще розповідають українці за кордоном?