Загроза для мови: чому французи не люблять англійську

Серед старших поколінь французів можна зустріти неприязнь до англійської мови. Це пов'язано з кількома факторами.

Головна з них – історичні суперечки. Про це пише 24 Канал.

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Чому старші французи не люблять англійську мову

Від Столітньої війни (1337 – 1453 роки) до Наполеонівських війн, Франція й Англія часто воювали. Навіть у XX столітті, попри союз у двох світових війнах, між країнами залишалося багато суперечностей.

Натомість люди, які жили в часи Другої світової війни або Холодної війни, пам'ятають періоди напруги між Францією, Великою Британією та США. Де Голль, наприклад, часто протистояв англосаксонському впливу, і це залишило слід у поколінні 60 – 70-х років.



Французька та англійська "конкурували" навіть в часи Холодної війни / Joe Lewit, Flickr

Крім того, французька колись була мовою міжнародної дипломатії, але поступилася англійській. Тож домінування англійської у світі французи сприймали як загрозу своїй мові.

А у 1994 році в країні ухвалили закон Тубона, який обмежує використання англіцизмів у публічному просторі.

Наразі, через відмінності у менталітеті, французи та англійці часто кепкують один над одним. Але насправді молодші покоління французів ставляться до англійської більш нейтрально, і цей "конфлікт" частіше проявляється у жартівливій формі.

Зверніть увагу. Українські біженці у Франції, які орендують житло за програмою Mécanisme de Logement Intermédiaire (MLI), повинні знайти нове помешкання до 30 червня 2025 року.