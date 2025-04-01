За це можуть облаяти: мігрант назвав одну річ, яку не варто робити в Іспанії

У багатьох людей Європи є одна спільна звичка, яка дуже дратує іспанців. Там так не заведено робити, тож вони можуть насваритися за це.

Стюарт, який переїхав в Іспанію, розповів, що сам порушив це правило, за що "отримав на горіхи". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Express.

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Чого не варто робити в Іспанії

За словами блогера, місцевих жителів (а особливо власників продуктових прилавків) дуже дратує, коли люди беруть у руки продукти, щоб просто "перевірити їх".

Якщо ви йдете на один із багатьох продуктових ринків у цій країні, то не беріть фрукт, ніби він ваш, і не стискайте його, щоб перевірити, чи він дозрів, Це відповідальність людини, яка подає фрукти чи овочі,

– сказав блогер.



В Іспанії не слід брати продукти до рук, щоб подивитися / Pexels

Крім цього, в супермаркетах не слід торкатися до готових продуктів, які не потребують термічної обробки, як от: чорізо, шинка, сир тощо. Ви повинні зачекати, поки продавець не запропонує вам скуштувати зразок або ж попросити про це самостійно.

Якщо ви просто так візьмете продукт до рук, щоб роздивитися його, це дуже дратуватиме людей за прилавком.

Іспанці доволі запальні й цінують свої звичаї. Раніше британка розповіла про ще одне негласне правило в Іспанії, порушення якого дуже злить місцевих жителів.