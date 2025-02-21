Оренда, продукти і не тільки: скільки треба заробляти українцям в Іспанії для комфортного життя

Іспанія входить до п'ятірки країн Європейського Союзу за кількістю біженців з України. Попри свій статус розвиненої держави з високим рівнем життя, країна наразі бореться зі значною інфляцією, яка помітно вплинула на ціни в різних секторах.

24 Канал з посиланням на Ukraine Pulse розглядає основні витрати на проживання в Іспанії – житло, продукти, транспорт та медицину. Дізнайтеся, скільки грошей треба для комфортного життя в Іспанії у 2025-му.

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Життя в Іспанії: витрати

Оренда та комунальні послуги

Оренда житла є значною витратною частиною. Наприклад, щомісячна вартість оренди однокімнатної квартири в Аліканте починається від 700 євро. Окрім орендної плати, орендарі також повинні передбачити витрати на комунальні послуги, які зазвичай становлять від 100 до 150 євро.

Для укладення договору оренди потенційні орендарі повинні надати трудовий договір, а також заставу, еквівалентну орендній платі за один-два місяці. Для осіб без офіційного працевлаштування орендодавці можуть передбачити авансовий платіж у розмірі від 6 до 9 місяців. Крім того, обов'язковою вимогою для всіх договорів оренди є страхування житла.

Продукти та харчування

Подружжю потрібно приблизно від 300 до 400 євро, щоб покрити вартість стандартного місячного продуктового кошика.

Останні дані показують, що ціни на продукти першої потреби в супермаркетах є наступними:

хліб: 0,5 – 1 євро;

м'ясо: 6 – 10 євро за кілограм;

молоко: 0,7 – 1,5 євро за літр;

оливкова олія: 4,70 євро;

яйця (12 штук): 2,20 євро;

рис: 1,50 євро за кілограм;

макарони: 0,80 – 1,30 євро;

помідори: 2 євро за кілограм;

огірки: 1,80 євро за кілограм;

банани: 1,45 євро за кілограм.

Щодо витрат на харчування поза домом, то типовий обід у звичайному кафе коштує близько 20 євро, тоді як вечеря на двох у ресторані середнього рівня становить близько 50 євро.



Які витрати на харчування в Іспанії / Unsplash

Медицина

Медичне страхування в державних клініках є безплатним для осіб, які мають SIP-карту. Натомість сім'ї, які звертаються до приватних медичних закладів, можуть розраховувати на покриття, розраховане на сім'ю з трьох осіб, у розмірі від 70 до 180 євро на місяць.

Транспортні витрати

Вартість проїзду залежить від регіону. Так, у Мадриді:

метро: 1,50 – 2,00 євро за поїздку;

автобус: 1,50 євро;

безлімітний проїзний: 20 – 60 євро на місяць;

таксі: 1,14 євро за кілометр;

пальне: дизель – 1,4 євро за літр, бензин – 1,6 євро за літр.

Скільки треба заробляти для комфортного життя

В Іспанії для підтримання комфортного рівня життя одинокій людині потрібен щомісячний дохід щонайменше від 1 300 до 1 500 євро після сплати податків.

Для сімей з дитиною фінансові потреби значно вищі, за оцінками, від 2 500 до 3 500 євро на місяць. Ці цифри можуть змінюватися залежно від регіону та способу життя.