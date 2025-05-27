Депортація українців з Італії: за яких умов можуть вигнати з країни

Депортація – страх кожного емігранта. Однак для того, щоб це відбулося, треба добре провинитися.

Якщо не порушувати імміграційні правила або законодавство ЄС чи Італії, то все буде гаразд. Про це пише 24 Канал.

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Через що можуть депортувати з Італії

Порушення імміграційних правил

В Італії не можна перебувати без дійсного дозволу на перебування (permesso di soggiorno) або візи після закінчення 90-денного безвізового періоду. Наприклад, якщо ви не подали заяву на тимчасовий захист після 90 днів, то вас можуть депортувати.

Надання фальшивих документів чи неправдивих даних про себе теж може призвести до депортації.

Порушення умов тимчасового захисту також може стати підставою для депортації. Тому українці, які отримали тимчасовий захист, повинні дотримуватися умов, зокрема повідомляти Questura про місце проживання.

Кримінальні правопорушення

Якщо людина отримала вирок в Італії чи іншій країні ЄС із позбавленням волі на строк від 1 року, то це є підставою для депортації. Мовиться про "середні" чи "тяжкі" злочини, такі як шахрайство, підробка документів чи несплата податків.

Участь у незаконній діяльності, як-от фіктивний шлюб чи фінансовий обман.

Якщо італійські органи влади запідозрять іноземця у шпигунстві, саботажі чи інших діях, які загрожують національній безпеці, то теж "попросять на вихід".

Недостатність фінансових засобів

Підставою для депортації може стати навіть те, що людина не може довести наявність достатніх засобів для проживання в Італії, повернення додому чи транзиту до іншої країни.

Адже іноземець, який немає доходу чи житла, може вважатися нелегалом.

Зверніть увагу. Якщо Міністерство внутрішніх справ Італії вважатиме, що людина ухиляється від депортації, наприклад, ігнорує офіційні повідомлення, то це може призвести до арешту та примусового виселення.

До слова, раніше ми писали про неочевидні заборони в Італії, за які можуть оштрафувати туристів.