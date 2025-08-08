"Високий рівень життя, але": українка назвала плюси та мінуси життя в Нідерландах
- Анна Дейнеко, українка зі статусом тимчасового захисту в Нідерландах, відзначає високий рівень життя, чистоту та доброзичливе ставлення до тварин як основні плюси життя в країні.
- Серед мінусів вона називає постійну сирість, труднощі з пошуком роботи та складність записатися до лікаря.
Українка Анна Дейнеко, яка отримала статус тимчасового захисту в Нідерландах, розповіла про переваги та недоліки місцевого життя. Як і в будь-якій держав, там є свої плюси та мінуси.
У коментарі для 24 Канал Анна розповіла, що її найбільше подобається в Нідерландах, і навпаки – що не дуже влаштовує.
Чому добре жити у Нідерландах?
Перший плюс, на який вказала дівчина: високий рівень життя в країні. Місцеві жителі мають високу зарплату, тому і рівень життя теж відповідний.
Також довкола чисто та охайно, і до тварин ставляться з любов'ю. Для дівчини це вкрай важливо, адже в Україні вона була волонтеркою у притулку, і сама має кота та собаку.
Чистота навколо, мінімум жебраків та безхатьків. Немає безхатніх тварин та чорного розведення на ринку,
– розповіла вона.
Також їй подобається, що у Нідерландах багато молодіжних тусовок та велика українська спільнота.
Які мінуси життя у Нідерландах?
За словами Анни, у Нідерландах "постійна сирість". Також там досить важко знайти роботу через великий попит, як і в усій Європі.
А ще – там справді складно записатися до лікаря.
Дуже тяжко попасти до лікаря, якщо ти не на межі смерті,
– додала українка.
До слова, раніше Анна розповіла, як Нідерланди приймають біженців з України у 2025 році.