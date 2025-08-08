Українка Анна Дейнеко, яка отримала статус тимчасового захисту в Нідерландах, розповіла про переваги та недоліки місцевого життя. Як і в будь-якій держав, там є свої плюси та мінуси.

У коментарі для 24 Канал Анна розповіла, що її найбільше подобається в Нідерландах, і навпаки – що не дуже влаштовує.

Чому добре жити у Нідерландах?

Перший плюс, на який вказала дівчина: високий рівень життя в країні. Місцеві жителі мають високу зарплату, тому і рівень життя теж відповідний.

Також довкола чисто та охайно, і до тварин ставляться з любов'ю. Для дівчини це вкрай важливо, адже в Україні вона була волонтеркою у притулку, і сама має кота та собаку.

Чистота навколо, мінімум жебраків та безхатьків. Немає безхатніх тварин та чорного розведення на ринку,

– розповіла вона.

Також їй подобається, що у Нідерландах багато молодіжних тусовок та велика українська спільнота.

Які мінуси життя у Нідерландах?

За словами Анни, у Нідерландах "постійна сирість". Також там досить важко знайти роботу через великий попит, як і в усій Європі.

А ще – там справді складно записатися до лікаря.

Дуже тяжко попасти до лікаря, якщо ти не на межі смерті,

– додала українка.

До слова, раніше Анна розповіла, як Нідерланди приймають біженців з України у 2025 році.