"Не помер? Почекай": українка розповіла про медицину в Норвегії

Українка Іванна, яка проживає в Норвегії, зазначила, що їй дуже подобається ця країна. Проте з медичними послугами "є нюанси".

Іванна зауважила, що у Норвегії насправді мало лікарів. Тому на допомогу потрібно чекати дуже довго. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @ivanna.norge.

Дивіться також У Норвегії ввели несподівану заборону для мандрівників: турфірми назвали це "фашизмом"

Особливості норвезької медицини

Все вирішується через fastlege – це головний лікар і "фільтр". Саме він скеровує і до дерматолога, і до психіатра, і до гінеколога, і до офтальмолога.

Записатися до лікарів можна через електронний запит, і часто доводиться чекати на "вікно" по кілька тижнів.

У населених пунктах є "lege-контори", які працюють до обіду. Також є legevakt, до яких треба далеко їхати – найчастіше десь 30 кілометрів від місця проживання.

А якщо, не дай Боже, щось стається невідкладне, то їхати, наприклад, більше ніж сто кілометрів часто,

– сказала вона.

Дівчина зазначила, що лікарні, які приймають цілодобово – хороші, великі й мають різних фахівців. Однак треба ще туди доїхати та вистояти у черзі.

Звісно, якщо вже там супер-супер щось невідкладне сталося, то можна викликати швидку, але дуже чітко треба аргументувати, чому вона вам треба. Мені здається, тут якось так часто природне виживання. Від того, знаєш, що так довго добиратися, то все проходять бачки самі собою,

– пожартувала дівчина.

Українка про медицину в Норвегії: дивіться відео

Водночас вона зауважила, що медична система Норвегії спрямована саме на профілактику хвороб та підтримку здоров'я населення.

До слова, раніше ми писали про те, що Австрія скасовує безплатне медичне страхування для більшості українців.