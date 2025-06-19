Норвезькій уряд встановив обмеження на те, наскільки близько туристичні судна можуть наближатися до білих ведмедів. Це рішення прийняли для того, щоб вберегти місцеву екосистему. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Independent.

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Що відомо про обмеження

Згідно з новими правилами, о 30 червня кораблі повинні триматися від білих ведмедів на відстані щонайменше 500 метрів, а з 1 липня – на відстані 300 метрів.

Зміна клімату призводить до складніших умов для білих ведмедів на Шпіцбергені. Для них важливо мати можливість шукати їжу, полювати, відпочивати та піклуватися про своїх дитинчат без втручання з боку людини. Дотримання належної дистанції також гарантуватиме, що не виникне небезпечних ситуацій, і що білі ведмеді з часом не звикнуть до людей,

– сказав міністр клімату та навколишнього середовища Норвегії Андреас Б'єлланд Еріксен.



Білий ведмідь у природному середовищі / Pexels

Проте підприємці, які доставляють туристів на архіпелаг, вважають ці правила зажорсткими та "необґрунтованими".

Це класичний приклад того, що я називаю "природоохоронним фашизмом". Я керую невеликими чартерами суден у регіоні з 2004 року. Жодного разу не бачив жодного інциденту, коли б туристи налякали білих ведмедів або вплинули на їхню поведінку,

– заявив керівник одного з таких маршрутів та фотограф Пол Гольдштейн.

Він також розповів, що через нові правила на Шпіцберген тепер ходять напівпорожні судна.

До слова, також Норвегія ввела туристичний податок для мандрівників, які їдуть у популярні міста.