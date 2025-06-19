Норвежское правительство установило ограничения на то, насколько близко туристические суда могут приближаться к белым медведям. Это решение приняли для того, чтобы уберечь местную экосистему. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Что известно об ограничениях

Согласно новым правилам, 30 июня корабли должны держаться от белых медведей на расстоянии не менее 500 метров, а с 1 июля – на расстоянии 300 метров.

Изменение климата приводит к более сложным условиям для белых медведей на Шпицбергене. Для них важно иметь возможность искать пищу, охотиться, отдыхать и заботиться о своих детенышах без вмешательства со стороны человека. Соблюдение надлежащей дистанции также будет гарантировать, что не возникнет опасных ситуаций, и что белые медведи со временем не привыкнут к людям,

– сказал министр климата и окружающей среды Норвегии Андреас Бьелланд Эриксен.



Белый медведь в естественной среде / Pexels

Однако предприниматели, которые доставляют туристов на архипелаг, считают эти правила слишком жесткими и "необоснованными".

Это классический пример того, что я называю "природоохранным фашизмом". Я управляю небольшими чартерами судов в регионе с 2004 года. Ни разу не видел ни одного инцидента, когда бы туристы напугали белых медведей или повлияли на их поведение,

– заявил руководитель одного из таких маршрутов и фотограф Пол Гольдштейн.

Он также рассказал, что из-за новых правил на Шпицберген теперь ходят полупустые суда.

К слову, также Норвегия ввела туристический налог для путешественников, которые едут в популярные города.