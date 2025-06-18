У 2024 році країна зареєструвала рекордні 38,6 мільйона бронювань житла. Ця цифра підкреслила необхідність нових заходів, пише 24 Канал з посиланням на Euronews.

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У Норвегії запровадять туристичний податок

Уряд Норвегії оголосив про затвердження нового туристичного податку, спрямованого на розвиток місцевої туристичної інфраструктури. Згідно з положенням, муніципалітети матимуть право встановлювати податок у розмірі до 3% за ніч у найбільш жвавих туристичних регіонах країни.

Цей податок буде включений у загальну вартість проживання і змінюватиметься залежно від сезону. Очікується, що отримані доходи будуть спрямовані на розвиток туристичних об'єктів, що в кінцевому підсумку принесе користь як відвідувачам, так і мешканцям.

Муніципалітети мають довести, що наявних ресурсів недостатньо для регулювання туристичного потоку – тільки після цього вони зможуть отримати схвалення уряду на використання зібраних коштів,

– йдеться у повідомленні.

Податок запровадили і на мандрівників, які прибувають на круїзних лайнерах.

Популярність зростає, а норвежці – не в захваті

Норвегія переживає значне зростання популярності як туристичний напрямок, особливо через те, що мандрівники все частіше шукають прохолодніші північні регіони, а не традиційні південні курорти. Ця тенденція призвела до збільшення кількості відвідувачів у раніше тихих регіонах.

Норвегія запроваджує податок для туристів / Фото Unsplash

Так, Лофотенські острови, колись відомі своїми безтурботними пейзажами, зараз борються з величезним напливом туристів. Нечисленне населення островів – близько 24 500 мешканців – не справляється з попитом на ресурси та послуги.

Нещодавнє опитування, проведене Норвезькою асоціацією туристичних партнерів, показало, що 77% мешканців міста Тромсе, розташованого за Полярним колом, вважають, що рівень туризму став надмірним. Такі принади, як північне сяйво, унікальна дика природа та саамська культура, зробили регіон популярним туристичним напрямком.

Однак стрімке зростання кількості відвідувачів призвело до значних незручностей для місцевих жителів, включаючи переповнені стоянки, нестачу громадських вбиралень, а в деяких випадках і деструктивну поведінку з боку туристів.

У відповідь на ці виклики місцева влада запровадила новий податок, спрямований на більш ефективне управління туризмом.

А про те, чи потрібна українцям віза в Норвегію, 24 Канал писав раніше.