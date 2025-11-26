Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном "Не треба сюди їхати": українка назвала 7 мінусів популярної європейської країни
26 листопада, 19:44
"Не треба сюди їхати": українка назвала 7 мінусів популярної європейської країни

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка назвала основні мінуси життя в Польщі: високі орендні плати, низькі зарплати, бюрократія, високі податки, проблеми з медициною, висока конкуренція на робочому ринку, та упереджене ставлення до українців.
  • За оренду житла в Кракові чи Варшаві потрібно платити від 3500 до 4500 злотих, а середня зарплата становить приблизно 5000 злотих.

Українка, що живе у Польщі, поділилася кількома несподіваними недоліками країни. І деякі з них навіть можуть вплинути на бажання відвідувати цю країну чи переїжджати туди.

Чимало українців зараз живуть за кордоном, і чимала частина саме у Польщі. Та українка, яка провела у країні певний час, відкрила несподівані недоліки, про які зазвичай не знають туристи, повідомляє 24 Канал з посиланням на forysi

Які є мінуси у житті в Польщі?

Орендна плата

За оренду у Польщі доведеться віддати чималу частину заробітної плати – і особливо у таких великих містах, як Краків чи Варшава. 

Щоб ви розуміли, середня зарплата у поляків, ну і в українців так само – це приблизно 5 тисяч злотих, і це не мінімальна,
 – поділилася українка. 

А ось за оренду доведеться заплатити від 3500 до 4500 злотих. І з такими високими цінами на оренду відкладати гроші в українки не виходить. 

Низькі зарплати

Українка радить їхати "десь далі" людям, які хочуть якомога швидше заробити грошей, адже в Польщі це, скоріш за все, не вдасться. 

Бюрократія

У Польщі дуже довго потрібно чекати на усі документи – і особливо на карту побиту. Українка переконана, що навіть в Іспанії зробити документи можна набагато швидше, всього за кілька місяців. 

Високі податки і соціальні внески

Для українки податки в Польщі були справжнім сюрпризом. 

Мало того, що маленька зарплата – так з вас ще стягують стільки, що ви просто в шоці,
– поскаржилася вона. 

Медицина

До лікарів зазвичай дуже великі черги – а якщо потрібно потрапити до лікаря через страхування, то людям іноді доводиться чекати і до року, і до двох років. Звісно, набагато швидше можна потрапити до приватного лікаря, але й коштуватиме це набагато дорожче – від 250 злотих за візит.

Українка розповіла про недоліки життя в Польщі: дивіться відео

І навіть у випадку виклику швидкої допомоги, у черзі доводиться сидіти по п'ять годин – незалежно від того, що сталося. 

Висока конкуренція

Знайти роботу у Польщі непросто – і у роботодавців досить високі вимоги.

Ставлення до українців

"Є упередження, і це факт", – поділилася українка. Особливо багато негативних коментарів щодо українців їй доводилося чути у великих містах.

