"Не треба сюди їхати": українка назвала 7 мінусів популярної європейської країни

Українка, що живе у Польщі, поділилася кількома несподіваними недоліками країни. І деякі з них навіть можуть вплинути на бажання відвідувати цю країну чи переїжджати туди.

Чимало українців зараз живуть за кордоном, і чимала частина саме у Польщі. Та українка, яка провела у країні певний час, відкрила несподівані недоліки, про які зазвичай не знають туристи, повідомляє 24 Канал з посиланням на forysi.

Які є мінуси у житті в Польщі?

Орендна плата

За оренду у Польщі доведеться віддати чималу частину заробітної плати – і особливо у таких великих містах, як Краків чи Варшава.

Щоб ви розуміли, середня зарплата у поляків, ну і в українців так само – це приблизно 5 тисяч злотих, і це не мінімальна,

– поділилася українка.

А ось за оренду доведеться заплатити від 3500 до 4500 злотих. І з такими високими цінами на оренду відкладати гроші в українки не виходить.

Низькі зарплати

Українка радить їхати "десь далі" людям, які хочуть якомога швидше заробити грошей, адже в Польщі це, скоріш за все, не вдасться.

Бюрократія

У Польщі дуже довго потрібно чекати на усі документи – і особливо на карту побиту. Українка переконана, що навіть в Іспанії зробити документи можна набагато швидше, всього за кілька місяців.

Високі податки і соціальні внески

Для українки податки в Польщі були справжнім сюрпризом.

Мало того, що маленька зарплата – так з вас ще стягують стільки, що ви просто в шоці,

– поскаржилася вона.

Медицина

До лікарів зазвичай дуже великі черги – а якщо потрібно потрапити до лікаря через страхування, то людям іноді доводиться чекати і до року, і до двох років. Звісно, набагато швидше можна потрапити до приватного лікаря, але й коштуватиме це набагато дорожче – від 250 злотих за візит.

І навіть у випадку виклику швидкої допомоги, у черзі доводиться сидіти по п'ять годин – незалежно від того, що сталося.

Висока конкуренція

Знайти роботу у Польщі непросто – і у роботодавців досить високі вимоги.

Ставлення до українців

"Є упередження, і це факт", – поділилася українка. Особливо багато негативних коментарів щодо українців їй доводилося чути у великих містах.

