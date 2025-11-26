"Не надо сюда ехать": украинка назвала 7 минусов популярной европейской страны
- Украинка назвала основные минусы жизни в Польше: высокие арендные платы, низкие зарплаты, бюрократия, высокие налоги, проблемы с медициной, высокая конкуренция на рабочем рынке, и предвзятое отношение к украинцам.
- За аренду жилья в Кракове или Варшаве нужно платить от 3500 до 4500 злотых, а средняя зарплата составляет примерно 5000 злотых.
Украинка, живущая в Польше, поделилась несколькими неожиданными недостатками страны. И некоторые из них даже могут повлиять на желание посещать эту страну или переезжать туда.
Немало украинцев сейчас живут за границей, и немалая часть именно в Польше. И украинка, которая провела в стране определенное время, открыла неожиданные недостатки, о которых обычно не знают туристы, сообщает 24 Канал со ссылкой на forysi.
Интересно "Это страна бумаг и писем": украинка раскрыла главные минусы Германии
Какие есть минусы в жизни в Польше?
Арендная плата
За аренду в Польше придется отдать немалую часть заработной платы – и особенно в таких крупных городах, как Краков или Варшава.
Чтобы вы понимали, средняя зарплата у поляков, ну и в украинцев так же – это примерно 5 тысяч злотых, и это не минимальная,
– поделилась украинка.
А вот за аренду придется заплатить от 3500 до 4500 злотых. И с такими высокими ценами на аренду откладывать деньги у украинки не получается.
Низкие зарплаты
Украинка советует ехать "где-то дальше" людям, которые хотят как можно быстрее заработать денег, ведь в Польше это, скорее всего, не удастся.
Бюрократия
В Польше очень долго нужно ждать на все документы – и особенно на карту побыту. Украинка убеждена, что даже в Испании сделать документы можно намного быстрее, всего за несколько месяцев.
Высокие налоги и социальные взносы
Для украинки налоги в Польше были настоящим сюрпризом.
Мало того, что маленькая зарплата – так с вас еще взимают столько, что вы просто в шоке,
– пожаловалась она.
Медицина
К врачам обычно очень большие очереди – а если нужно попасть к врачу через страхование, то людям иногда приходится ждать и до года, и до двух лет. Конечно, гораздо быстрее можно попасть к частному врачу, но и стоить это будет гораздо дороже – от 250 злотых за визит.
Украинка рассказала о недостатках жизни в Польше: смотрите видео
И даже в случае вызова скорой помощи, в очереди приходится сидеть по пять часов – независимо от того, что произошло.
Высокая конкуренция
Найти работу в Польше непросто – и у работодателей достаточно высокие требования.
Отношение к украинцам
"Есть предубеждение, и это факт", – поделилась украинка. Особенно много негативных комментариев относительно украинцев ей приходилось слышать в больших городах.
