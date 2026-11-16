"Тут ти ніхто": українка назвала 3 причини, чому б покинула Польщу
Українка Анастасія живе у Польщі вже чотири роки. Та попри вищі заробітні плати й доброзичливість місцевих мешканців, вона все ж зіштовхнулася з багатьма сюрпризами за кордоном.
Анастасія працює у Польщі вчителькою – і у своєму TikTok вона розповіла про переваги та недоліки життя за кордоном.
Що українці не подобається у житті в Польщі?
Проблем за кордоном в українки вистачає – серед них вона назвала складну легалізацію, політичні маніпуляції навколо українців, а також похмуру погоду. Але відзначила дівчина й доброзичливість поляків, розвинену інфраструктуру та вищі заробітки.
Найбільше Анастасію розчаровує погода: вона зізналася, що навіть навесні та влітку в країні часто буває похмуро та дощить.
В мене не вкладається в голові, як може бути стільки сірих днів. Будь це літо, весна, осінь, зима, постійно сіро і йде дощ. Сюди б хорошу погоду і життя було б казка,
– поділилася вона.
Але багато українців, що мешкають у Кракові, в коментарях зауважили, що не бракує в Польщі й сонячних днів.
Наступним недоліком дівчина назвала місцеву політику: вона вважає, що місцева влада перед виборами сприяє розпалюванню ворожнечі між українцями та поляками. При цьому відповідальність за проблеми нерідко перекладають саме на українців.
Та блогерка все ж наголосила, що чимало поляків розуміють маніпуляцію у таких заявах.
Українка розкрила мінуси й плюси Польщі: дивіться відео
Ще один нюанс, про який знають не всі – це складнощі з легалізацією. Навіть після кількох років життя в Польщі, сплати податків та роботи українці можуть відчувати певну невизначеність щодо свого становища.
Начебто живеш тут, платиш податки, але ти все одно тут ти ніхто, і звати тебе ніяк. Щоб отримати карту побиту, треба пройти сім кіл справжнього пекла,
– поскаржилася дівчина.
Але в Польщі для дівчини не бракує і переваг – серед основних плюсів вона виділила місцевий менталітет. За 4 роки дівчина не зустріла людей, які ставилися б до неї негативно. Окрім того, вищий у Польщі й рівень життя – навіть на звичайних посадах в країні можна заробляти значно більше, ніж в Україні та дозволити собі вищий рівень комфорту.