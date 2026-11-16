"Тут ти ніхто": українка назвала 3 причини, чому б покинула Польщу

Анастасія працює у Польщі вчителькою – і у своєму TikTok вона розповіла про переваги та недоліки життя за кордоном.

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Що українці не подобається у житті в Польщі?

Проблем за кордоном в українки вистачає – серед них вона назвала складну легалізацію, політичні маніпуляції навколо українців, а також похмуру погоду. Але відзначила дівчина й доброзичливість поляків, розвинену інфраструктуру та вищі заробітки.

Найбільше Анастасію розчаровує погода: вона зізналася, що навіть навесні та влітку в країні часто буває похмуро та дощить.

В мене не вкладається в голові, як може бути стільки сірих днів. Будь це літо, весна, осінь, зима, постійно сіро і йде дощ. Сюди б хорошу погоду і життя було б казка– поділилася вона.

Але багато українців, що мешкають у Кракові, в коментарях зауважили, що не бракує в Польщі й сонячних днів.

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Наступним недоліком дівчина назвала місцеву політику: вона вважає, що місцева влада перед виборами сприяє розпалюванню ворожнечі між українцями та поляками. При цьому відповідальність за проблеми нерідко перекладають саме на українців.

Та блогерка все ж наголосила, що чимало поляків розуміють маніпуляцію у таких заявах.

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Ще один нюанс, про який знають не всі – це складнощі з легалізацією. Навіть після кількох років життя в Польщі, сплати податків та роботи українці можуть відчувати певну невизначеність щодо свого становища.

Начебто живеш тут, платиш податки, але ти все одно тут ти ніхто, і звати тебе ніяк. Щоб отримати карту побиту, треба пройти сім кіл справжнього пекла– поскаржилася дівчина.

Але в Польщі для дівчини не бракує і переваг – серед основних плюсів вона виділила місцевий менталітет. За 4 роки дівчина не зустріла людей, які ставилися б до неї негативно. Окрім того, вищий у Польщі й рівень життя – навіть на звичайних посадах в країні можна заробляти значно більше, ніж в Україні та дозволити собі вищий рівень комфорту.