"Здесь ты никто": украинка назвала 3 причины, почему бы она уехала из Польши

Анастасия работает в Польше учительницей – и в своем TikTok она рассказала о плюсах и минусах жизни за границей.

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Что украинке не нравится в жизни в Польше?

Проблем за границей у украинки хватает – среди них она назвала сложную легализацию, политические манипуляции вокруг украинцев, а также пасмурную погоду. Но девушка отметила и доброжелательность поляков, развитую инфраструктуру и более высокие заработки.

Больше всего Анастасию разочаровывает погода: она призналась, что даже весной и летом в стране часто бывает пасмурно и идет дождь.

У меня не укладывается в голове, как может быть столько серых дней. Будь то лето, весна, осень или зима, постоянно серо и идет дождь. Если бы сюда пришла хорошая погода, жизнь была бы сказкой– поделилась она.

Но многие украинцы, проживающие в Кракове, в комментариях отметили, что в Польше хватает и солнечных дней.

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Следующим недостатком девушка назвала местную политику: она считает, что местные власти перед выборами способствуют разжиганию вражды между украинцами и поляками. При этом ответственность за проблемы нередко возлагают именно на украинцев.

Однако блогерша все же подчеркнула, что немало поляков понимают манипуляцию в таких заявлениях.

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Еще один нюанс, о котором знают не все, – это сложности с легализацией. Даже после нескольких лет жизни в Польше, уплаты налогов и работы украинцы могут испытывать определенную неопределенность относительно своего положения.

Вроде бы живешь здесь, платишь налоги, но ты все равно здесь никто, и звать тебя не как. Чтобы получить вид на жительство, нужно пройти семь кругов настоящего ада– пожаловалась девушка.

Но в Польше у девушки хватает и преимуществ – среди основных плюсов она выделила местный менталитет. За 4 года девушка не встретила людей, которые относились бы к ней негативно. Кроме того, в Польше выше и уровень жизни – даже на обычных должностях в стране можно зарабатывать значительно больше, чем в Украине, и позволить себе более высокий уровень комфорта.