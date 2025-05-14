Чи дійсно поляки недолюблюють українців: українка розповіла правду

Останнім часом у мережі можна знайти твердження про те, що поляки нібито ненавидять українців. Українка, яка живе там не один рік, поділилась власним досвідом.

Вікторія проживає у Польщі вже 8 років. Вона розповіла, що за весь час проживання в Польщі у неї не було жодної поганої ситуації. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео в тікток @viktoria.serehina.

Дивіться також Польща змінила умови для іноземних студентів: Дуда підписав закон

Українка розповіла про досвід спілкування з поляками

Дівчина заявила, що в більшості неприємних історій, які вона чула, винні у конфлікті нібито були українці.

Коли я чую історії про ненависть, то у 80% випадків вина була саме на українцях. Просто легше перекласти відповідальність на когось, ніж визнати свою провину,

– заявила українка.

Втім, вона підтвердила, що серед поляків таки є відсоток людей, які не люблять українців.

Але давайте чесно. У будь-якій країні є свідомі й несвідомі люди. Це не про Польщу, це про людяність,

– додала Вікторія.

Також Українка зауважила, що "якщо ви приїжджаєте в іншу країну навіть на кілька днів чи проїздом, то треба її поважати".

Українка про ставлення поляків до українців: дивіться відео

Як поляки насправді ставляться до українців

Останнє соцопитування показує, що всього 24% поляків заявили про негативне і навіть вкрай негативне ставлення до українців. 48% поляків висловлюють нейтральне ставлення, і лише 23% – цілковито позитивне.

Це одна з причин, чому зовсім невелика кількість українців планує залишитися в Польщі назавжди.