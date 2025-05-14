Чи дійсно поляки недолюблюють українців: українка розповіла правду
- Українка Вікторія, яка проживає в Польщі 8 років, зазначила, що особисто не стикалася з поганим ставленням поляків, і вважає, що в багатьох конфліктах винні самі українці.
- Останнє соцопитування показує, що 24% поляків мають негативне ставлення до українців, 48% – нейтральне, а 23% – позитивне.
Вікторія підкреслила, що у будь-якій країні є різні люди, і важливо поважати країну, в яку приїжджаєш.
Останнім часом у мережі можна знайти твердження про те, що поляки нібито ненавидять українців. Українка, яка живе там не один рік, поділилась власним досвідом.
Вікторія проживає у Польщі вже 8 років. Вона розповіла, що за весь час проживання в Польщі у неї не було жодної поганої ситуації. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео в тікток @viktoria.serehina.
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Українка розповіла про досвід спілкування з поляками
Дівчина заявила, що в більшості неприємних історій, які вона чула, винні у конфлікті нібито були українці.
Коли я чую історії про ненависть, то у 80% випадків вина була саме на українцях. Просто легше перекласти відповідальність на когось, ніж визнати свою провину,
– заявила українка.
Втім, вона підтвердила, що серед поляків таки є відсоток людей, які не люблять українців.
Але давайте чесно. У будь-якій країні є свідомі й несвідомі люди. Це не про Польщу, це про людяність,
– додала Вікторія.
Також Українка зауважила, що "якщо ви приїжджаєте в іншу країну навіть на кілька днів чи проїздом, то треба її поважати".
Українка про ставлення поляків до українців: дивіться відео
Як поляки насправді ставляться до українців
Останнє соцопитування показує, що всього 24% поляків заявили про негативне і навіть вкрай негативне ставлення до українців. 48% поляків висловлюють нейтральне ставлення, і лише 23% – цілковито позитивне.
Це одна з причин, чому зовсім невелика кількість українців планує залишитися в Польщі назавжди.