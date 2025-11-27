"Треба займати чергу в чергу": українка розкрила 4 мінуси Португалії для життя

Чимало українців мріють провести відпустку у сонячній та теплій Португалії – але життя у цій країні може виявитися зовсім не таким, як уявляється.

Українка, що вже протягом тривалого часу живе у Португалії, поділилася, які мінуси вже помітила у цій країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на bubble.mama.portugal.

Які є мінуси в житті у Португалії?

Міграційна служба

Українка поділилася, що іноземцям отримати документи для резиденції дуже важко. Навіть попри те, що її син від народження отримав паспорт та громадянство Португалії, а сама українка та її чоловік працюють в країні, вони вже три роки не можуть податися на звичайну резиденцію.

То немає слотів, то в них не працює телефон, то вони не приймають. Треба займати чергу в чергу,

– поскаржилася українка.

Ціни на купівлю та оренду житла

З 2022 року ціни на оренду життя в Португалії дуже сильно піднялися, і вже у 2023 році, за словами українки, Лісабон став одним з найдорожчих міст Європи за цінами на житло. У Лісабоні за не нову квартиру доведеться віддати приблизно 4 тисячі євро.

Сама українка живе у передмісті Лісабону, але за нові квартири там вже доведеться заплатити 400 – 450 тисяч євро та вище.

Українка розповіла про недоліки Португалії: дивіться відео

Менталітет

Українка все ще не може звикнути до менталітету португальців – вони видаються їй дуже повільними, а також дуже довго ухвалюють рішення.

Як я звикла в Україні – що в Україні якщо людина вирішила замовити, вона замовляє одразу. Тут португальцям потрібно подумати тиждень, два, три; запитати, перепитати, поторгуватися, і потім вже ухвалити рішення, – поділилася блогерка.

Податкова система

Для українки ця тема найбільш болюча – в Португалії, за її словами, дуже високі податки. Людям, які хочуть відкривати свій бізнес та працювати не самостійно, доводиться не лише наймати бухгалтера та оформлювати чимало документів, але й віддавати чималий відсоток від доходу.

