"Треба займати чергу в чергу": українка розкрила 4 мінуси Португалії для життя
- Українка розповіла, що в Португалії важко отримати документи для резиденції, а також існують проблеми з доступом до міграційної служби.
- Ціни на житло в Португалії значно зросли з 2022 року, і Лісабон став одним із найдорожчих міст Європи за цінами на житло.
Чимало українців мріють провести відпустку у сонячній та теплій Португалії – але життя у цій країні може виявитися зовсім не таким, як уявляється.
Українка, що вже протягом тривалого часу живе у Португалії, поділилася, які мінуси вже помітила у цій країні, повідомляє 24 Канал з посиланням на bubble.mama.portugal.
Які є мінуси в житті у Португалії?
Міграційна служба
Українка поділилася, що іноземцям отримати документи для резиденції дуже важко. Навіть попри те, що її син від народження отримав паспорт та громадянство Португалії, а сама українка та її чоловік працюють в країні, вони вже три роки не можуть податися на звичайну резиденцію.
То немає слотів, то в них не працює телефон, то вони не приймають. Треба займати чергу в чергу,
– поскаржилася українка.
Ціни на купівлю та оренду житла
З 2022 року ціни на оренду життя в Португалії дуже сильно піднялися, і вже у 2023 році, за словами українки, Лісабон став одним з найдорожчих міст Європи за цінами на житло. У Лісабоні за не нову квартиру доведеться віддати приблизно 4 тисячі євро.
Сама українка живе у передмісті Лісабону, але за нові квартири там вже доведеться заплатити 400 – 450 тисяч євро та вище.
Українка розповіла про недоліки Португалії: дивіться відео
Менталітет
Українка все ще не може звикнути до менталітету португальців – вони видаються їй дуже повільними, а також дуже довго ухвалюють рішення.
Як я звикла в Україні – що в Україні якщо людина вирішила замовити, вона замовляє одразу. Тут португальцям потрібно подумати тиждень, два, три; запитати, перепитати, поторгуватися, і потім вже ухвалити рішення, – поділилася блогерка.
Податкова система
Для українки ця тема найбільш болюча – в Португалії, за її словами, дуже високі податки. Людям, які хочуть відкривати свій бізнес та працювати не самостійно, доводиться не лише наймати бухгалтера та оформлювати чимало документів, але й віддавати чималий відсоток від доходу.
