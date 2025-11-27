"Надо занимать очередь в очередь": украинка раскрыла 4 минуса Португалии для жизни

Многие украинцы мечтают провести отпуск в солнечной и теплой Португалии – но жизнь в этой стране может оказаться совсем не такой, как представляется.

Украинка, что уже в течение длительного времени живет в Португалии, поделилась, какие минусы уже заметила в этой стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на bubble.mama.portugal.

Какие есть минусы в жизни в Португалии?

Миграционная служба

Украинка поделилась, что иностранцам получить документы для резиденции очень трудно. Даже несмотря на то, что ее сын от рождения получил паспорт и гражданство Португалии, а сама украинка и ее муж работают в стране, они уже три года не могут податься на обычную резиденцию.

То нет слотов, то у них не работает телефон, то они не принимают. Надо занимать очередь в очередь,

– пожаловалась украинка.

Цены на покупку и аренду жилья

С 2022 года цены на аренду жизни в Португалии очень сильно поднялись, и уже в 2023 году, по словам украинки, Лиссабон стал одним из самых дорогих городов Европы по ценам на жилье. В Лиссабоне за не новую квартиру придется отдать примерно 4 тысячи евро.

Сама украинка живет в пригороде Лиссабона, но за новые квартиры там уже придется заплатить 400 – 450 тысяч евро и выше.

Менталитет

Украинка все еще не может привыкнуть к менталитету португальцев – они кажутся ей очень медленными, а также очень долго принимают решения.

Как я привыкла в Украине – что в Украине если человек решил заказать, он заказывает сразу. Здесь португальцам нужно подумать неделю, две, три; спросить, переспросить, поторговаться, и потом уже принять решение, – поделилась блогерша.

Налоговая система

Для украинки эта тема наиболее болезненная – в Португалии, по ее словам, очень высокие налоги. Людям, которые хотят открывать свой бизнес и работать не самостоятельно, приходится не только нанимать бухгалтера и оформлять немало документов, но и отдавать немалый процент от дохода.

