"Надо занимать очередь в очередь": украинка раскрыла 4 минуса Португалии для жизни
- Украинка рассказала, что в Португалии трудно получить документы для резиденции, а также существуют проблемы с доступом к миграционной службе.
- Цены на жилье в Португалии значительно выросли с 2022 года, и Лиссабон стал одним из самых дорогих городов Европы по ценам на жилье.
Многие украинцы мечтают провести отпуск в солнечной и теплой Португалии – но жизнь в этой стране может оказаться совсем не такой, как представляется.
Украинка, что уже в течение длительного времени живет в Португалии, поделилась, какие минусы уже заметила в этой стране, сообщает 24 Канал со ссылкой на bubble.mama.portugal.
Какие есть минусы в жизни в Португалии?
Миграционная служба
Украинка поделилась, что иностранцам получить документы для резиденции очень трудно. Даже несмотря на то, что ее сын от рождения получил паспорт и гражданство Португалии, а сама украинка и ее муж работают в стране, они уже три года не могут податься на обычную резиденцию.
То нет слотов, то у них не работает телефон, то они не принимают. Надо занимать очередь в очередь,
– пожаловалась украинка.
Цены на покупку и аренду жилья
С 2022 года цены на аренду жизни в Португалии очень сильно поднялись, и уже в 2023 году, по словам украинки, Лиссабон стал одним из самых дорогих городов Европы по ценам на жилье. В Лиссабоне за не новую квартиру придется отдать примерно 4 тысячи евро.
Сама украинка живет в пригороде Лиссабона, но за новые квартиры там уже придется заплатить 400 – 450 тысяч евро и выше.
Украинка рассказала о недостатках Португалии: смотрите видео
Менталитет
Украинка все еще не может привыкнуть к менталитету португальцев – они кажутся ей очень медленными, а также очень долго принимают решения.
Как я привыкла в Украине – что в Украине если человек решил заказать, он заказывает сразу. Здесь португальцам нужно подумать неделю, две, три; спросить, переспросить, поторговаться, и потом уже принять решение, – поделилась блогерша.
Налоговая система
Для украинки эта тема наиболее болезненная – в Португалии, по ее словам, очень высокие налоги. Людям, которые хотят открывать свой бизнес и работать не самостоятельно, приходится не только нанимать бухгалтера и оформлять немало документов, но и отдавать немалый процент от дохода.
