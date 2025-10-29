Торгуватися потрібно навіть у лікарні: поради українки перед переїздом до Туреччини

Українка, що переїхала в Туреччину, поділилася, що чимало звичаїв та місцевих традицій стали для неї несподіванкою.

В кожній країні є свої закони, особливості менталітету та звичаї – і для того, аби найкраще адаптуватися, слід знати про них заздалегідь, повідомляє 24 Канал з посиланням на kristina_skazala.

Що слід знати перед переїздом до Туреччини?

Не вірити людям на слово

Українка попередила, що в Туреччині у випадку будь-якої домовленості найкраще буде попросити чек чи розписку

Таксі

Їздити на таксі в Туреччині тільки за викликом з кнопки, – поділилася порадою українка.

Окрім того, вона зауважила, що слід обов'язково фотографувати номери машини, а також слідкувати за тим, аби працював таксометр.

Покупки

Під час покупок в магазині та на базарі українка радить оминати продавців, на товарах яких не вказані ціни, або ж ціни у євро.

Це одразу червоний прапорець – бо якщо вас не "намахають" на ціні, то "намахають" на курсі євро,

– додала вона.

А коли люди питають у таких продавців ціну, вони одразу закладають 25 – 50% для торгу. Тож якщо купувати, не торгуючись, можна переплатити ледь не вдвічі. Окрім того, торгуватися в Туреччині потрібно практично завжди – і навіть у лікарнях.

Українка розповіла про життя в Туреччині: дивіться відео

Також українка попередила, що в Туреччині не варто погоджуватися на послугу перед тим, як ви дізналися ціну на неї та погодилися.

Обмінники

Обмінювати гроші в країні варто тільки в обмінниках, що позначені на Google Maps.

Автосервіси

За можливості жінка радить не залишати авто у сервісах – натомість перебувати поряд. В ідеалі вона рекомендує "знімати" щось для свого блогу – її це неодноразово рятувало.

Доставка продуктів

Якщо потрібно купити продукти з супермаркету, краще відправитися самостійно, а не замовляти доставку. Адже в Туреччині, за її словами, можуть не докласти половини списку, покласти гнилі, несвіжі продукти – а повернення коштів там немає.

