"Від цього не втекти": українка розкрила нюанси життя у Стамбулі

Українка, що живе у Стамбулі, попередила, що життя в Туреччині дуже сильно відрізняється від поїздки на відпочинок. І до деяких речей мігранти опиняються не готові.

Про те, що саме треба знати перед переїздом до Стамбула, розповідає українка Вікторія у своєму тіктоці viktoriia.verikovska.

До чого потрібно приготуватися перед переїздом до Стамбула?

Перше, що зауважила українка – далеко не всі райони міста сучасні, і деякі з них справді релігійні.

Ви будете ловити розглядаючі погляди від чоловіків і засуджуючі – від жінок, особливо покритих. І це може статися будь-де,

– поділилася українка.

Вона також розповіла, що навіть коли одяг зовсім звичайний, поглядів їй уникнути не вдається. Їй самій на них байдуже, але дівчина знає кількох людей, що змінили свій стиль через дискомфорт.

Другий момент, до якого потрібно приготуватися – це затори. Іноді дві години потрібно витратити тільки на те, аби дістатися в один бік. Тож в пошуку житла Вікторія радить одразу ж орієнтуватися на наявність громадського транспорту поряд.

Також українка попереджає, що іноземців у Туреччині можуть обраховувати.

Те що для місцевих коштує 100 лір, вам можуть сказати як 200. Таке буває, і від цього не втекти. І оренда квартири для вас буде дорожча,

– розповіла дівчина.

Втім, для українки привітність місцевих та переваги Туреччини переважують усі мінуси.