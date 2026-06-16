У Тоскані пропонують безплатно жити в розкішних віллах, але є нюанс

Сонячна Тоскана влітку – це омріяна локація для тисячі туристів, і прямо зараз є можливість пожити у місцевих віллах повністю безплатно. Втім, є одна несподівана умова, що підійде не всім.

Якщо ви мрієте відпочити в Тоскані чи просто пожити там протягом певного часу, витрачатися особливо не доведеться – зараз є можливість отримати житло без жодної оплати, якщо тільки погодитеся наглядати за нерухомістю, поки власників немає вдома, пише Cotidianul.

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Як можна безплатно пожити в будинку в Тоскані?

У світі така можливість безплатно відпочити у розкішному будинку називається house sitting. Якщо взяти участь в програмі, можна отримати житло без орендної плати, але натомість доведеться прийняти цілу низку обов'язків, що пов'язані з утриманням житла, поки самі власники їдуть.

Крім догляду за самим будинком часто доводиться стежити також за садом, домашніми тваринами та виконувати деякі дрібні доручення.

Життя в одному з найбільш мальовничих регіонів Італії вже зараз може стати реальністю з повною відсутністю витрат – якщо тільки ви готові взяти на себе відповідальність за чуже майно. Програма не виявляє робити великих інвестицій – як це, наприклад, працює у випадку покупки житла в Італії за 1 євро.



У Тоскані можна жити безплатно, якщо наглядати за віллою / Фото Pexels

Більшість вілл, що потребують нагляду, розташовані у сільській місцевості, де можна відпочити від метушні великих міст, заощадити гроші та насолодитися неймовірною місцевою природою.

Втім, далеко не всі люди ставляться до такої можливості позитивно: house sitting – це не лише можливість пожити у чужому домі без сплати оренди, але й можливість для власників житла не платити людині, що фактично працюватиме на них.

З усією повагою до власників вілл… Але якщо замість орендної плати мені доводиться доглядати будинок, тварин, сад тощо… Це займає весь мій тиждень, це в будь-якому разі невигідно. Якщо їм потрібна прислуга… тоді… прислузі потрібно платити,

– зазначив один з читачів.

Окрім того, відбір на такі програми досить суворий, і часто відмовляють навіть громадянам ЄС з інших країн.