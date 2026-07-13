Не лише в чоловіків: у ЄС вимагатимуть довідку від українців для отримання тимчасового захисту

Умови тимчасового захисту для українців у Європі можуть змінитися вже дуже скоро. Єврокомісія думає про те, аби запровадити вимогу на підтвердження права на звільнення від військової служби.

Європейська комісія вже готує зміни для українців, що стануть наймасштабнішими з 2022 року, коли лише запровадили директиву про тимчасовий захист у Європі, повідомляють джерела Rzeczpospolita.

Як зміняться правила для українських біженців?

Якщо нові правила від Єврокомісії ухвалять, для в'їзду до країн Європи та одержання статусу тимчасового захисту усім українцям – не лише чоловікам, а й жінкам – знадобиться спеціальна довідка від влади про те, що вони не підлягають мобілізації.

Подібні обмеження просить впровадити саме Україна – цей запит подали ще на початку червня. Аналітик "Осередку східних досліджень" Кшиштоф Нечипор заявив, що це частина стратегії Києва для досягнення показників примусу без прямого репутаційного удару всередині країни.

Ухвалити нову директиву від Єврокомісії можуть вже в липні, але навіть у такому випадку чинності вона набуде не раніше, ніж у березні 2027 року – коли завершиться поточний термін дії тимчасового захисту.

Втім, ці нововведення стосуватимуться винятково українців, що стануть новими прохачами притулку, і ніяк не вплине на людей, що вже живуть у Європі та отримали там тимчасовий захист.

Польща вже публічно підтримала цей захід, хоч для країни зміни у директиві мало що змінять, адже там вже відмовилися від спеціального закону для українців. Та це не єдина країна, де прихильно ставляться до обмеження тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку: в Естонії вже заявили, що не надаватимуть їм притулок.

Тим часом в Угорщині потенційну зміну умов захисту засудили: прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що його країна відкриє двері для усіх українських чоловіків навіть попри нову ініціативу від ЄС.