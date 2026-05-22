У Польщі готують зміни трудового законодавства: хто буде отримувати штрафи

Уряд Польщі готує дуже значні зміни у трудовому законодавстві. І здебільшого вони торкнуться саме роботодавців – вони тепер отримуватимуть суттєві штрафи за цілу низку порушень.

Зміни у законі мають насамперед захистити працівників, яким затримують заробітну плату. Тільки за це порушення з працедавців автоматично стягуватимуть пеню, що досягатиме 90 000 злотих, пише InPoland.

Як зміниться трудове законодавство у Польщі?

Нові правила, втім, не обмежаться штрафами за затримки зарплат. Також каратимуть і за "чорні" зарплати у конвертах. Окрім того, уряд планує запровадити серйозніші штрафи й за порушення правил охорони праці та техніки безпеки.

Зміни до Кодексу Праці мають забезпечити реальні покарання для недобросовісних підприємців – і Сейм розгляне цей законопроєкт вже у травні. У випадку, якщо зміни ухвалять, вони будуть дуже суттєвими та охоплять чимало поширених у Польщі практик. Штрафи за них зростуть вдвічі:

виплата зарплати в конверті – 90 000 злотих штрафу;

невиплата заробітної плати – 60 000 злотих штрафу;

порушення зобов'язань роботодавця – 60 000 злотих штрафу.

Також новим правопорушенням стає відсутність виплат зарплати протягом принаймні трьох місяців – за це недоброчесний працедавець може поплатитися не лише грошима, але й позбавленням волі.

Яких ще змін очікувати у червні?

Вже до 7 червня 2026 року Польща має повністю впровадити положення Директиви про прозорість оплати праці. Відтак, усі співробітники компаній знатимуть, скільки саме заробляють їхні колеги. А ось приховування цієї інформації стане незаконним, пише Business Insider.

Але це ще далеко не усі зміни. Директива вимагає:

повідомляти про різницю в оплаті праці у звітах (для компаній, де працюють понад 100 працівників);

розкривати критерії визначення зарплат;

чітко пояснювати правила підвищення зарплат та підвищень.

Що зміниться у червні для українців?

З червня по-новому працюватимуть не лише компанії, але й правила виплат для українців. Зокрема, вже з 3 червня частина біженців можуть втратити виплату 800+, якщо не відповідатимуть кільком важливим умовам. Для того, аби зберегти фінансову підтримку, потрібно: