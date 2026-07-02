У Європі зносять сотні дамб, мостів та шлюзів на річках: у чому причина

Лише торік у низці країн Європи демонтували понад 600 дамб, шлюзів та інших природних бар'єрів на річках – і після цього природну річкову течію вдалося відновити на 3740 кілометрах шляхів.

Зносили 2025 року не тільки великі дамби, але й інші споруди, що роками блокували течію річок та міграцію риби. Про масштаби цього явища повідомляє щорічний звіт Dam Removal Europe, пише The Guardian.

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Чому в Європі демонтовують дамби на річках?

За попередній 2025 рік в Європі демонтували на 11% більше дамб, ніж 2024. Прикладом цього став демонтаж дамби на річці Мелса в Ісландії – раніше вона забезпечувала ферму електроенергією, але зараз вже не працює, проте й надалі перешкоджає міграції риби.

Вона не виробляла електроенергію, у старій електростанції жили вівці,

– пояснив інженер компанії CBEC Хеміш Моір.

В Ісландії це стало першим офіційним демонтажем дамби на річці. Але найбільше споруд торік ліквідували у Швеції – 173. Ось які ще країни опинилися на вершині рейтингу:

Фінляндія – 143 споруди;

Іспанія – 109;

Велика Британія – 35.

Причина демонтажу проста – чимало дамб вже втратили своє первинне призначення, проти й надалі шкодять довкіллю. Екологи оцінюють, що з 1970 року популяція прісноводних риб, що мігрують, впала на приблизно 75% саме через фрагментацію річок дамбами.

Втім, зносити усі дамби також не можна – частина з цих штучних бар'єрів стримують інвазивні види, що можуть нашкодити довкіллю не менше. А загалом наразі на річках Європи встановлено понад мільйон дамб, і десятки тисяч з них вважаються застарілими та вже непотрібними.

Новий закон ЄС, що набув чинності 2024 року, зобов'язує країни-члени відновити 25 тисяч кілометрів річок з вільною течією вже до 2030 року.