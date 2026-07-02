В 2025 году были снесены не только крупные плотины, но и другие сооружения, которые на протяжении многих лет преграждали течение рек и миграцию рыбы. О масштабах этого явления сообщается в ежегодном отчете Dam Removal Europe, пишет The Guardian.

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Почему в Европе демонтируют плотины на реках?

За прошлый 2025 год в Европе демонтировали на 11% больше плотин, чем в 2024 году. Примером этого стал демонтаж плотины на реке Мелса в Исландии – ранее она обеспечивала ферму электроэнергией, но сейчас уже не работает, однако по-прежнему препятствует миграции рыбы.

Она не вырабатывала электроэнергию, в старой электростанции жили овцы,

– пояснил инженер компании CBEC Хемиш Мойр.

В Исландии это стал первый официальный демонтаж плотины на реке. Но больше всего сооружений в прошлом году ликвидировали в Швеции – 173. Вот какие еще страны оказались на вершине рейтинга:

Финляндия – 143 сооружения;

Испания – 109;

Великобритания – 35.

Причина демонтажа проста – многие плотины уже утратили свое первоначальное назначение, но продолжают наносить вред окружающей среде. Экологи оценивают, что с 1970 года популяция мигрирующих пресноводных рыб сократилась примерно на 75% именно из-за фрагментации рек плотинами.

Впрочем, сносить все плотины также нельзя – часть этих искусственных барьеров сдерживает инвазивные виды, которые могут нанести окружающей среде не меньший вред. В целом на реках Европы в настоящее время установлено более миллиона плотин, и десятки тысяч из них считаются устаревшими и уже ненужными.

Новый закон ЕС, вступивший в силу в 2024 году, обязывает страны-члены восстановить 25 тысяч километров рек со свободным течением уже к 2030 году.