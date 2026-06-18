Роботу можна втратити й на лікарняному: ось як працюють польські закони

Національна інспекція праці Польщі повідомляє, що працівники в країні захищені від звільнення на час лікарняних – але цей захист все ж не є абсолютним. Є випадки, коли роботодавець може звільнити працівника законно, поки той на лікарняному.

Виявляється, часта відсутність на роботі, навіть через лікарняні, може стати причиною звільнення у Польщі, пише InPoland. Деякі працівники беруть лікарняні навіть кільканадцять разів на рік – і такі умови не дозволяють керівнику спланувати роботу як слід.

Цікаво З ними за кордон не випустять: ось які паспорти стали недійсними

Чому у Польщі можуть звільнити на лікарняному?

Систематичні пропуски роботи – це цілком легальна причина для звільнення. Трапляється, що тривала відсутність працівника починає впливати на працездатність усього колективу.

L4 та медичне обслуговування є священними правами для працівників, але часта відсутність на роботі може бути підставою для розірвання трудового договору,

– пояснив головний інспектор праці Марцін Станецький.

У PIP (Національній інспекції праці) наголошують, що це стосується передусім випадків, коли відсутність тривала, повторювана та непередбачувана, та може дезорієнтувати роботу компанії. Якщо доводиться додатково наймати працівників, або ж виконувати понаднормову роботу, це може призвести до звільнення.

А у випадку малих чи середніх компаній навіть одна непередбачувана відсутність працівника може призвести до реорганізації роботи усієї команди. Та працівникам, що беруть лікарняні рідко, навіть для тривалого лікування, перейматися не варто.

Набагато небезпечнішою є повторюваність, непередбачуваність та вплив пропусків роботи на організацію робот і витрати компанії.

Що ще варто знати працівникам в Польщі?

Вже зовсім скоро, 8 липня, у Польщі почнуться інспекції роботодавців. Перевірятимуть, чи працівники працюють за вказаними договорами – і за умови, якщо виявиться, що на практиці людина працює у штаті, B2B контракти та цивільно-правові договори зможуть перетворювати у трудові примусово.

Але для українських працівників у Польщі головний ризик полягає не безпосередньо у перевірках, а у самих роботодавцях. Компанії, що масово використовують не трудові контракти, можуть почати скорочувати персонал.