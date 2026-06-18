Оказывается, частые пропуски работы, даже по причине больничных, могут стать причиной увольнения в Польше, пишет InPoland. Некоторые сотрудники берут больничные даже несколько раз в год — и такие условия не позволяют руководителю должным образом спланировать работу.

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Почему в Польше могут уволить на больничном?

Систематические пропуски работы — это вполне законное основание для увольнения. Бывает, что длительное отсутствие работника начинает сказываться на работоспособности всего коллектива.

L4 и медицинское обслуживание являются неотъемлемыми правами работников, но частое отсутствие на работе может служить основанием для расторжения трудового договора,

– пояснил главный инспектор труда Марцин Станецкий.

В PIP (Национальной инспекции труда) подчеркивают, что это касается прежде всего случаев, когда отсутствие является длительным, повторяющимся и непредсказуемым и может дезорганизовать работу компании. Если приходится дополнительно нанимать сотрудников или выполнять сверхурочную работу, это может привести к увольнению.

А в случае малых или средних компаний даже одно непредвиденное отсутствие работника может привести к реорганизации работы всей команды. Однако работникам, которые редко берут больничные, даже для длительного лечения, беспокоиться не стоит.

Гораздо опаснее повторяемость, непредсказуемость и влияние пропусков работы на организацию труда и расходы компании.

Что еще стоит знать работникам в Польше?

Уже совсем скоро, 8 июля, в Польше начнутся проверки работодателей. Будут проверять, работают ли сотрудники по указанным договорам — и если выяснится, что на практике человек работает в штате, B2B-контракты и гражданско-правовые договоры смогут принудительно преобразовать в трудовые.

Но для украинских работников в Польше главный риск заключается не непосредственно в проверках, а в самих работодателях. Компании, массово использующие нетрудовые контракты, могут начать сокращать персонал.