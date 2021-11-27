Закрили через смерть організаторів, – СБУ про справу щодо Голодомору

СБУ весною 2009 року відкрила кримінальну справу за фактом здійснення Голодомору-геноциду в Україні. Однак Апеляційний суд Києва закрив її. Причина – смерть організаторів.

СБУ допитала майже 2 тисячі свідків

Розслідування страшного злочину радянської влади проти українців тривало з 22 травня – по 29 грудня 2009 року. За цей час правоохоронці вивчили безліч архівів та свідчень.

Важливо Визнання Голодомору крізь роки: від перших згадок у західній пресі та до сьогодні

Під час слідчих дій:

зібрали 330 томів справи;

допитали 1890 свідків;

встановили 857 місць масових поховань жертв голоду;

провели 24 судові експертизи.

13 січня 2010 року справу розглянув суд. Так, служителі Феміди визнали, що керівництво радянського тоталітарного режиму організувало геноцид. Утім справу закрили через смерть організаторів.

Обвинувачені у справі про Голодомор-геноцид

Генеральний секретар ЦК ВКП Йосип Сталін ;

; голова Ради народних комісарів СРСР В'ячеслав Молотов ;

; завідувач сільськогосподарським і транспортними відділами ЦК ВКП(б) Лазар Каганович ;

; секретар ЦК ВКП(б), другий секретар ЦК КП(б)У та перший секретар Харківського обкому КП(б)У Павло Постишев ;

; перший секретар ЦК КП Станіслав Косіор ;

; голова Ради народних комісарів УСРР Влас Чубар ;

; секретар ЦК КП(б)У, який відповідав за виконання хлібозаготівель у Харківській області Мендель Хатаєвич.

Наразі в СБУ є відкриті кримінальні провадження щодо виконавців Голодомору.

Зауважимо, під час Голодомору в Україні загинули 3 мільйони 941 тисяча осіб. Однак, якщо враховувати 6 мільйонів 122 тисячі потенційно ненароджених, тоді кількість жертв становить 10 мільйонів 63 тисячі людей.