Закрили через смерть організаторів, – СБУ про справу щодо Голодомору

27 листопада 2021 , 22:25
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Джерело:

24 канал

СБУ весною 2009 року відкрила кримінальну справу за фактом здійснення Голодомору-геноциду в Україні. Однак Апеляційний суд Києва закрив її. Причина – смерть організаторів.

СБУ допитала майже 2 тисячі свідків

Розслідування страшного злочину радянської влади проти українців тривало з 22 травня – по 29 грудня 2009 року. За цей час правоохоронці вивчили безліч архівів та свідчень.

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Під час слідчих дій:

  • зібрали 330 томів справи;
  • допитали 1890 свідків;
  • встановили 857 місць масових поховань жертв голоду;
  • провели 24 судові експертизи.

13 січня 2010 року справу розглянув суд. Так, служителі Феміди визнали, що керівництво радянського тоталітарного режиму організувало геноцид. Утім справу закрили через смерть організаторів.

Обвинувачені у справі про Голодомор-геноцид 

  • Генеральний секретар ЦК ВКП Йосип Сталін;
  • голова Ради народних комісарів СРСР В'ячеслав Молотов;
  • завідувач сільськогосподарським і транспортними відділами ЦК ВКП(б) Лазар Каганович;
  • секретар ЦК ВКП(б), другий секретар ЦК КП(б)У та перший секретар Харківського обкому КП(б)У Павло Постишев;
  • перший секретар ЦК КП Станіслав Косіор;
  • голова Ради народних комісарів УСРР Влас Чубар;
  • секретар ЦК КП(б)У, який відповідав за виконання хлібозаготівель у Харківській області Мендель Хатаєвич.

Наразі в СБУ є відкриті кримінальні провадження щодо виконавців Голодомору.

Зауважимо, під час Голодомору в Україні загинули 3 мільйони 941 тисяча осіб. Однак, якщо враховувати 6 мільйонів 122 тисячі потенційно ненароджених, тоді кількість жертв становить 10 мільйонів 63 тисячі людей.

Важливо! Сайт 24 каналу запустив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті ми опублікували 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповіли історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говорили їхні рідні.

Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.
Автор: Софія Мінджоса