Закрыли из-за смерти организаторов, – СБУ о деле по Голодомору

СБУ весной 2009 года возбудила уголовное дело по факту Голодомора-геноцида в Украине. Однако Апелляционный суд Киева закрыл его. Причина – смерть устроителей.

СБУ допросила почти 2 тысячи свидетелей

Расследование страшного преступления советской власти против украинцев продолжалось с 22 мая по 29 декабря 2009 года. За это время правоохранители изучили множество архивов и свидетельств.

Важно Признание Голодомора сквозь годы: от первых упоминаний в западной прессе и до сегодняшнего дня

В ходе следственных действий:

собрали 330 томов дела;

допросили 1 890 свидетелей;

установили 857 мест массовых захоронений жертв голода;

провели 24 судебных экспертизы.

13 января 2010 дело рассмотрел суд. Так, служители Фемиды признали, что руководство советского тоталитарного режима организовало геноцид. Впрочем, дело закрыли из-за смерти организаторов.

Обвиняемые по делу о Голодоморе-геноциде

Генеральный секретарь ЦК ВКП Иосиф Сталин ;

; председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов ;

; заведующий сельскохозяйственным и транспортными отделами ЦК ВКП(б) Лазарь Каганович ;

; секретарь ЦК ВКП(б), второй секретарь ЦК КП(б)У и первый секретарь Харьковского обкома КП(б)У Павел Постышев;

первый секретарь ЦК КП Станислав Косиор ;

; председатель Совета народных комиссаров УССР Влас Чубарь ;

; секретарь ЦК КП(б)У, отвечавший за выполнение хлебозаготовок в Харьковской области, Мендель Хатаевич.

Сейчас в СБУ открыты уголовные дела в отношении исполнителей Голодомора.

Заметим, во время Голодомора в Украине погибли 3 миллиона 941 тысяча человек. Однако, если учитывать 6 миллионов 122 тысяч потенциально нерожденных, то число жертв составляет 10 миллионов 63 тысяч человек.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте мы опубликовали 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы рассказали истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого нет среди нас, говорили их родные.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.